Brasil tiembla por Neymar: confirman diagnóstico y podría perderse el resto del Mundial

Los pentacampeones del mundo tiemblan por su máxima estrella. El médico de la selección de Brasil, Rodrigo Lasmar, confirmó que Neymar fue diagnosticado con un esguince en el tobillo de su pierna derecha tras el triunfo mundialista ante Serbia.

La figura del PSG salió lesionado, con evidentes muestras de dolor, a 10 minutos del final en el duelo ante los europeos (2-0). Incluso, al formado en el Santos FC se le vio llorando en el banco.

Una imagen que preocupó en demasía a Tite y compañía. Más tarde, el médico del ‘Scratch’ se refirió al estado de ‘Ney’.

“Neymar sufrió un esguince en el tobillo derecho. Tenía un poco de hinchazón en el tobillo, empezamos el tratamiento con hielo en el banco y ahora ha seguido el tratamiento de fisioterapia. No hay un examen de imagen programado. Si hay una necesidad, lo haremos”, dijo.

El profesional aclaró que las próximas 24 horas serán vitales para saber si el jugador podrá seguir disputando el Mundial de Qatar 2022.

“Todo se decidirá por la medida de su evaluación este viernes. La expectativa es la observación. Todo lo que hablemos de evolución, su secuela, es prematuro. No tenemos ninguna respuesta, es importante esperar”, agregó Lasmar.

Luego, Tite se mostró optimista ante el problema físico del ariete de 30 años. “Estoy seguro de que Neymar jugará en el Mundial, estoy absolutamente seguro de eso. Va a jugar en la Copa“.

