Ilusión para los hinchas: Budweiser revela el destino de las cervezas que no se venderán en Qatar

Se vive el segundo día del Mundial de Qatar que no ha estado exento de polémicas, tras algunas prohibiciones que a impuesto la organización del evento planetario, como también la FIFA.

Una que llegó dos días antes del inicio y que sorprendió a todos que viajaron hasta el país de Medio Oriente, fue el veto a consumir cerveza en los estadios durante el certamen.

Desde el organismo que rige al fútbol internacional, prohibieron su consumo, pero instalaron puntos en ciertos lugares en el país para que los hinchas pudieran beber bebidas alcohólicas.

Sin embargo, quedó el misterio de que iba a ocurrir con las toneladas de cervezas que la marca patrocinadora del Mundial, Budweiser, había llevado hasta Qatar. Ahora, la propia compañía puso fin a la incógnita.

En una publicación en la cuenta oficial de Twitter, la empresa alemana subió una imagen de todos los lotes de cervezas en Qatar, donde acompañaron con una frase que señala “Nuevo día, nuevo tuit. ¿Quién los conseguirá? El país ganador”.

New Day, New Tweet. Winning Country gets the Buds. Who will get them? pic.twitter.com/Vv2YFxIZa1

— Budweiser (@Budweiser) November 19, 2022