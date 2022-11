Benzema rompe el silencio tras quedar fuera del Mundial de Qatar: "Tengo que pensar en el equipo"

Karim Benzema rompe el silencio tras quedar fuera del Mundial. La Federación Francesa de Fútbol publicó un comunicado este sábado en el que explican que el delantero quedó descartado por lesión

El delantero francés Karim Benzema rompió el silencio luego de quedar fuera del Mundial de Qatar 2022 debido a una lesión muscular. Los ‘Bleus’ pierden a su goleador.

El jugador sufrió el sábado un desgarro a la altura del cuádriceps de la pierna izquierda, justo en su retorno a los entrenamientos colectivos, lo que le impedirá disputar su segundo Mundial, tras haberlo hecho en el de Brasil.

La estrella del Real Madrid sacó la voz y escribió lo siguiente en redes sociales: “En mi vida nunca me he rendido, pero esta noche tengo que pensar en el equipo, como siempre he hecho, así que la razón me dice que deje mi lugar a alguien que pueda ayudar a nuestro grupo a hacer un gran Mundial”.

La resonancia magnética a la que fue sometido reveló un desgarro en el cuádriceps izquierdo que precisa de un tiempo de convalecencia de tres semanas, según el comunicado emitido anoche por la Federación Francesa de Fútbol (FFF).

El ariete francés de 34 años dejó a primera hora del domingo Catar con destino a Madrid. Estaría llegando a la capital española a las 09:33 horas de Chile.

El seleccionador del actual campeón del mundo, Didier Deschamps, aseguró este domingo que no convocará a ningún futbolista para ocupar la plaza libre dejada por la lesión del delantero Karim Benzema. “Es un duro golpe, evidentemente. Karim hizo todo lo posible para recuperarse. Fue un gesto anodino. Era la pierna y ahora ha sido el isquio”, expresó.