Scaloni enciende alarmas en Argentina a días del Mundial: "Todavía podemos cambiar la lista de 26"

Lionel Scaloni, entrenador de la selección argentina, habló luego del amistoso con Emiratos Árabes y avisó que hay futbolistas que podrían quedarse afuera de la lista de 26

En el último partido, previo al Mundial de Qatar 2022, la selección argentina se despachó con un 5-0 ante Emiratos Árabes Unidos. Uno de los grandes miedos era la actuación de Lionel Messi para que no se pierda la Copa del Mundo, pero sin problemas completó los 90 minutos. Pero dentro de todas las buenas, llegó una declaración de Lionel Scaloni que encendió las alarmas.

“Tenemos algunos problemitas, tenemos días para decidir el tema de la lista. Podemos cambiar, esperemos que no, pero está la posibilidad. Tampoco digo que van a salir de la lista. Hay varios que hoy se han quedado afuera de la convocatoria porque no estaban aptos para jugar o había un riesgo”, explicó el entrenador en TyC Sports. Y agregó: “No puedo garantizar que esos jugadores estén bien. En principio lo están, pero hay que ser cautos. Por eso hemos dosificado los minutos”.

Aunque no se dieron a conocer los nombres, los posibles son: Nicolás González, Paulo Dybala, Cristian Romero y Alejandro Gómez. El protocolo de FIFA establece que cada selección que participa de la Copa del Mundo tiene tiempo hasta 24 horas antes del primer partido del certamen. Esto quiere decir que Scaloni tiene tiempo hasta el lunes para analizar el siguiente paso.

"TENEMOS DÍAS PARA DECIDIR LA LISTA" ATENCIÓN: Lionel Scaloni se refirió a los jugadores que llegan al límite a la Copa Mundial de la FIFA™. ¿Habrá cambios en la convocatoria final? 🎙️ @federodas #SeHablaAsiDSports pic.twitter.com/fTjBrgNHuv — DSports (@DSports) November 16, 2022

Mundial Qatar 2022, el debut de Argentina en la Copa del Mundo: cuándo, dónde y contra quién

Argentina estará debutando ante Arabia Saudita el próximo 22 de noviembre a las 07:00 horas de Chile y Argentina. El equipo de Lionel Scaloni medirá fuerzas con el combinado de Medio Oriente en el debut.

Días y horarios de los partidos de la ‘albiceleste’ en la Copa del Mundo

En la segunda fecha, se enfrentará ante un viejo conocido que ya supo derrotar en mundiales anteriores: México. Este partido se jugará el sábado 26 de noviembre a las 16:00 horas.

La tercera y última jornada de la fase de grupos será la reedición de la contienda del Mundial 1978: Argentina chocará contra Polonia el miércoles 30 de noviembre a las 16:00 horas.