Mazazo a Senegal: Sadio Mané no se recupera de su lesión y se pierde Mundial Qatar 2022

Sadio Mané, figura de Senegal, finalmente quedó al margen de Qatar 2022 tras no superar sus dolencias físicas y le da un mazazo a su Selección.

Sadio Mané, delantero del Bayern Múnich y figura de la Selección de Senegal, finalmente se perderá el Mundial de Qatar 2022 por problemas físicos.

La presencia del ex Liverpool era duda, ya que llegaba entre algodones luego de sufrir una lesión en una de sus rodillas en el duelo de su equipo ante Werder Bremen por la Bundesliga.

Pero pese a que fue sumado por su delegación a Qatar, este jueves se confirmó lo peor para el combinado africano: su máxima figura no estará a disposición.

“Sadio Mané se perderá el Mundial, confirma Senegal. No podrá formar parte de la plantilla ya que no se recupera de su lesión”, detalló el periodista Fabrizio Romano.

Así, se ratifica otra baja importante para el certamen planetario que arranca este domingo 20 de noviembre, con el duelo entre Qatar y Ecuador.

En el mismo grupo A, vale recordar, está Senegal que, el lunes 21, hará su debut en el torneo ante la poderosa Países Bajos.

Sadio Mané will miss the World Cup due to injury, Senegal announced. pic.twitter.com/EOJS6txFm9

— ESPN FC (@ESPNFC) November 17, 2022