El sentido mensaje de Byron Castillo tras quedarse sin Mundial: "Sigo de pies y firme contra todo"

Byron Castillo envía emotivo mensaje para sus compañeros que si estarán en el Mundial de Qatar, tras no ser convocado para la cita planetaria en Medio Oriente.

Hace pocas horas, se conoció el listado de 26 jugadores que entregó el estratega Gustavo Alfaro y que defenderán los colores de Ecuador en el Mundial de Qatar.

Sin embargo, la nómina causó revuelo en varias partes de Sudamérica, al no integrar al lateral del Club León de México, Byron Castillo, en la delegación que viajará hasta Medio Oriente.

De hecho, la propia selección detalló hace algunas horas, que el lateral fue bajado de la convocados para la cita planetaria por temor a nuevas sanciones.

Además, en el último duelo de preparación del cuadro que adiestra el estratega argentino, Castillo debió abandonar la cancha lesionado en el minuto 35′ tras una temeraria acción de un defensor iraquí.

No obstante, el jugador tenía la ilusión de poder estar dentro de citados para representar a su país, cosa que no logró concretarse.

Ahora, ya con la mente más en calma, Byron emitió un mensaje en su cuenta de Instagram, donde envía saludos a sus compañeros que si estarán en Qatar y además, advierte que sigue firme en su carrera.

Así lo comunicó el propio jugador, al redactar que “orgulloso de ustedes menores, los quiero un mundo, vamos con fe. El sueño mío no termina, aquí sigo de pie y firme contra todo. Me encanta todo esto, si no fuera así mi vida fuera bien aburrida”.

“Vamos a esto, vamos a esto”, finalizó el lateral que milita en tierras aztecas.

Con los 26 elementos ya definidos para encarar la fase de grupos en Medio Oriente, la selección de Gustavo Alfaro, deberá dar el ‘vamos’ al Mundial de Qatar, en el partido inaugural ante el dueño de casa, el día domingo 20 de noviembre a las 13:00 horas.

Ya en la segunda fecha, deberán enfrentar a la poderosa Holanda, el viernes 25 de noviembre a las 13:00 horas, mientras que el último duelo de su zona, será ante la potente selección de Senegal, el martes 29 a las 12:00 horas.