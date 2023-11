"Martina entró en mi lugar": Atleta acusa ser bajada a última hora del relevo 4x100 en Panamericanos

Viviana Olivares, gran exponente en el 4x100 metros en el atletismo acusa ser bajada a última hora de la competición por equipos en Santiago 2023.

Se viven días muy turbulentos en el Atletismo chileno, disciplina que brilló en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, pero que hoy en día enfrenta una serie de denuncias y acusaciones de deportistas que fueron bajadas del relevo femenino para darle espacio a otras competidoras.

Primero fue el caso de Poulette Cardoch, quien aseguró que fue informada a última hora que no sería parte del relevo 4×400 femenino en los Panamericanos.

A esto, se le sumó Bernie Castillo, quien emitió un comunicado de prensa informando que también vivió el mismo destino que Cardoch, además de hostigamientos de compañeras y presión por parte de Ximena Restrepo, madre de Martina Weil y vicepresidenta de la Federación Internacional de Atletismo.

Ahora, quien se pronunció en relación a estos problemas fue Viviana Olivares, atleta nacional que domina el 4×100 metros.

Quedaron mal establecidos los criterios de clasificación

En conversación con el matinal Contigo La Mañana de CHV, Olivares soltó una nueva bomba al detallar que “quedaron mal establecidos los criterios de clasificación que siempre han sido los mismos todos los años. De eso, siempre compiten las 4 primeras del ranking y este año ese criterio no se respetó”.

“En la primera ubicación del ranking (4×100), fue María Ignacia Montt, después Anáis Hernández, luego Isidora Jiménez y yo. Ahí los criterios no se respetaron, ya que según el entrenador a cargo, los criterios habían cambiado, cosa que yo nunca vi”, indicó.

“Cuando los pedí no me los dieron y no se respetaron las marcas, nada. Lamentablemente solo tuvimos que aceptar las decisiones del técnico (Felipe de la Fuente). Yo lo converse con todos las personas que saben de esto y son dirigentes y tampoco tuve una respuesta clara”, sentenció.

Posteriormente comunicó que “yo sabía que corría esta carrera hasta el 18 de septiembre. Después nos comenzamos a juntar con el equipo y ahí fue cuando nos comunicaron que yo no iba, que los criterios de selección habían cambiado”.

“Vuelvo a recalcar, cuando yo pedí los ‘nuevos criterios’ nunca me los dieron y también quede con esa sensación que qué más tengo que hacer para poder haber sido seleccionada. Yo quede como primera reserva”, sostuvo.

“Martina Weil entró en mi lugar”

Otro de los puntos graves que denunció Viviana Olivares fue que en su remplazó ingresó Martina Weil, quien no registraba marcas en la competencia de los 100 metros.

“Martina entró en mi lugar aunque no tenía marca en 100 metros, pero sí tenía super buena marca en 200 metros y el entrenador me dio a entender que ese era el motivo por el que yo no estaba de titular”, indicó.

“Yo me siento super afectada por esto y lo atribuyo a que la información que deberíamos todos manejar no se deja clara, que los dirigentes no son claros al momento de tomar decisiones y encuentro que debería haber alguien encargado en relevo que le tome el real peso a lo que nosotros hacemos, trabajamos todo el año y más este año que era tan importante para todas”, declaró.

Un nuevo caso que azota de lleno al atletismo femenino y que sigue sumando acusaciones por irregularidades en los criterios para seleccionar a las competidoras que dieron vida a la presentación del Team Chile en la disciplina en los Panamericanos.