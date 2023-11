Pensó que la había perdido por un punto: la alegría de esgrimista chilena tras renovación de su beca

La chilena Yolanda Muñoz dio a conocer esta noticia a través de sus redes sociales y llenó de alivio a sus seguidores.

Este martes, la definición de la esgrima en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 dejó uno de los momentos más lamentables del deporte nacional. Y es que, tras caer derrotada apenas por un punto en el cruce por el tercer lugar, la chilena Yolanda Muñoz anunciaba que iba a perder su beca por no quedar en el podio y, por tanto, analizaría su retiro.

“Estoy súper triste. Perder la medalla por un punto es terrible, ya que no sólo pierdo la presea, si no que pierdo la beca, pierdo todo… Esta es una instancia en donde me evaluó si puedo seguir o no. Es por eso que pensaba en la medalla, pero también en la beca y en la continuidad en este deporte”, reveló tras conocer el veredicto de su encuentro.

Sin embargo, sus lamentos hicieron eco y llegaron a las principales autoridades deportivas del país, y a través de sus redes sociales, la representante del Team Chile anunció una positiva y tranquilizadora noticia; la renovación de su beca.

“Recibí un llamado de la Unidad de Apoyo Integral al Deportista (programa del Instituto Nacional del Deporte), donde me señalan que existe una parte del reglamento donde se hace un descarte a nivel sudamericano y gracias a eso, puedo mantener la beca un año más. Así que seguimos”, explicó Muñoz en su cuenta de Instagram.

Además, la esgrimista aseguró que ya se prepara para afrontar el Preolímpico y agradeció las muestras de apoyo tras sus preocupantes declaraciones.