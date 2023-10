Quién es Martina Weil, la atleta favorita para alcanzar el oro en los Panamericanos

La velocista chilena buscará la presea dorada para las finales de los 400 metros.

Lo que parecía una promesa hoy es una realidad. La carrera de Martina Weil, por el oro panamericano está cada día más cerca, luego que la atleta logró meterse en la final de los 400 metros femenino de los Juegos Panamericanos Santiago 2023.

Dado que marcó 51,47 en la primera serie clasificatoria, superando a la guyanesa Aliyah Abrams (51,82) y a la ecuatoriana Nicole Caicedo (52,70).

Aunque hoy su nombre resulta familiar, lo cierto es que Weil viene haciendo una carrera deportiva que crece y aún puede seguir dando alegrías a Chile.

Martina Weil, la heredera de dos leyendas

Cabe mencionar que Weil es hija de la atleta colombiana Ximena Restrepo, ganadora del bronce en los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992 en los 400 metros.

En la cita de los anillos, su mamá obtuvo un récord de 51”. Por esta razón, Martina debe superar la marca actual de 50.95” para poder llegar al evento deportivo.

Por otra parte, Gert Weil, fue finalista olímpico del lanzamiento de bala,también elevó la escala superando los 20 metros, conquistando en ocho oportunidades el título sudamericano.

Mientras la velocista, partió a estudiar ingeniería química a Estados Unidos, en la Universidad de Tennessee. No obstante, la situación deportiva no fue de las mejores.

“Me di cuenta de que las cosas no estaban funcionando y que tenía que tomar la decisión de dejar la carrera en la universidad que me gustaba, porque muchos de los resultados atléticos no eran los que yo quería”, reveló a El País.

Después de pensarlo, Weil se asentó en Bélgica, donde decidió cambiar de entrenador. “Mi nuevo entrenador (Jacques Borlée, a quien conoció durante la pandemia) ha sido la diferencia más grande. La relación con mi entrenador ahora es mucho mejor que la que tenía con los entrenadores en Estados Unidos. Y han venido los buenos resultados. Es muy difícil estar contento cuando no se está corriendo bien”, afirmó.

Hay que recordar que la final será este miércoles a las 20:23 horas.