"Admitió lo que pasó": Mayne-Nicholls pone fin a la polémica de la ’mala medición’ en marcha femenina

El director ejecutivo de la corporación Santiago 2023, valoró el mea culpa que realizó el culpable de la 'mala medición' de la marcha femenina que generó polémica en los Juegos Panamericanos.

Una de la mayores controversias en lo que va de los Juegos Panamericanos fue el error en la medición de la distancia de los 20 kilómetros de la marcha femenina, prueba efectuada el domingo pasado en el Parque O’Higgins.

Ese día ganó la medalla de oro la peruana Kimberly García, seguida por la ecuatoriana Glenda Morejón (plata) y por la también peruana Evelyn Inga (bronce).

Y debido a que el funcionario paraguayo de la Asociación Panamericana de Atletismo (APA), Marcelo Ithurralde, se equivocó en la medición correcta de la distancia, la prueba no fue homologada y ello perjudicó a varias atletas que están bregando por clasificar a los Juegos Olímpicos de París 2024.

En sus palabras al diario El Mercurio, el paraguayo señaló que “llevo 15 años en esto y es la primera vez que me pasa.. Yo tenía las marcas realizadas, había varias. Era de noche y puse mal la marca, ese es un error mío… Soy el responsable, no le den más vueltas”.

“No le podemos echar la culpa a otro si yo no chequeé lo que hizo la gente que colocó los conos. Fue culpa mía”, sentenció.

Y el director ejecutivo de Santiago 2023, Harold Mayne-Nicholls, le puso fin a la polémica este martes al referirse a las palabras de Marcelo Ithurralde.

“Quiero reconocer el gesto hecho por él, algo a lo que no estamos acostumbrados. No todos reconocen cuando se equivocan, y se lo señalé de manera personal. Lo importante es que admitió lo que pasó y se lo agradecí, por lo que ya debemos dejar atrás este momento que claramente no es de los mejores de los Juegos Panamericanos”, dijo el responsable de Santiago 2023.