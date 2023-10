"¿Cómo vas a medir mal?": Mayne-Nicholls admite papelón en marcha y desliga de culpa a Santiago 2023

El director ejecutivo de Santiago 2023 calificó lo ocurrido como "papelón" y explicó quiénes fueron los encargados de medir el trazado que generó graves consecuencias en la prueba de la marcha femenina.

Un error insólito, que empañó la hasta ahora excelente organización que muestran los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, fue lo sucedido en la prueba femenina de marcha.

La mala medición del circuito generó que las atletas participantes de la disciplina, al registrar tiempos bajísimos por correr menos de los debidos 20 kilómetros, no registraran marcas válidas para clasificar a los Juegos Olímpicos de París 2024.

Ante la controversia y el bochorno, el director ejecutivo de Santiago 2023, Harold Mayne-Nicholls, sacó la voz para detallar lo sucedido y desligar de responsabilidad a la organización de los presentes Juegos Panamericanos.

“No tenemos ninguna responsabilidad. Nosotros cumplimos, al igual que en todas partes, con las indicaciones del experto del tema”, dijo la autoridad a Radio Cooperativa.

“Aquí vino gente de World Athletics y ellos midieron. ¿Qué podemos hacer nosotros? Seguir sus instrucciones, y eso hicimos“, agregó.

A su vez, Harold Mayne Nicholls ahondó en que la situación se califica como “una lástima”, transfiriendo la culpabilidad a “él (trabajador de World Athletics)”

“Tendrá que dar las explicaciones, se equivocó en la suma de los metros“, siguió. Respecto al aplazamiento de la prueba masculina, el dirigente aseguró que le indicaron que el error de medición “lo iban a corregir”.

“Si no, doble vergüenza. ¿Cómo te vas a dar cuenta que te equivocaste y no lo corregiste? Tampoco creo que sea tan difícil. No es nuestro, pero es un papelón ¿Cómo vas a medir mal?. Es un error muy serio. No afecta a los Juegos, pero no le hace ningún beneficio”, finalizó el director ejecutivo de Santiago 2023.