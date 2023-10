"Error de medición" y papelón: polémica en marcha de Santiago 2023 dejó a atletas sin marcas para JJOO

Parecía ser una mañana tranquila, pero la prueba femenina de marcha sufrió una mala medición de su circuito y así, se perjudicó a las atletas participantes de la disciplina en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023.

Controversia instalada en Santiago 2023. Durante la mañana de este domingo 29 de octubre, la prueba de la marcha femenina marcó el inicio del atletismo en los presentes Juegos Panamericanos pero lamentablemente, hubo un error gravísimo.

Resulta que en la mencionada disciplina, la ruta fue mal trazada, lo que generó que las atletas corrieran mucho menos de lo debido en la competencia de 20 kilómetros.

¿Y qué pasa con esto? El resultado de la garrafal falla generó que, a la postre, las deportistas no registraran los tiempos debidos para clasificar a los Juegos Olímpicos de París 2024.

Los descargos tras la polémica en la marcha de Santiago 2023

Quien reaccionó al tema fue Raúl González, actual entrenador de la mexicana Alejandra Ortega.

“Hoy ella estuvo muy bien. Nuestro objetivo era, si no se podía conseguir medalla, era hacer la marca para los Juegos Olímpicos. Es muy lamentable lo que acaba de pasar, verdaderamente muy lamentable porque no es un error de dos o tres metros, es un error de muchos metros en un circuito de un kilómetro”, consignó.

“Desde la primera vuelta nos dimos cuenta que había un error, pero qué le vamos a hacer” agregó González, quien es una voz autorizada a la hora de hablar de atletismo, dado que en sus años como deportista, obtuvo dos medallas de oro en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 1984.

“Nos preparamos para esto durante tres meses (…) y nuestro objetivo aquí, conociendo las condiciones, teníamos la certeza de que podíamos hacer la marca (…) Es muy lamentable”, concluyó.

Por otra parte, el presidente de la Federación Ecuatoriana de Atletismo, Manuel Bravo, lamentó la situación que empañó la competencia de la marcha femenina en Santiago 2023.

“Lamentablemente, al inicio se preveía que esto podía darse y al final se consolidó que el circuito no tenía la ruta adecuada, a pesar de estar certificado. Se hace un daño a las deportistas, porque quien venía por marcas, ya no servirán para los futuros eventos del ciclo olímpico“, declaró.

🚨 ¡Estuvo mal trazada la distancia de los 20km marcha! El presidente de la Federación Ecuatoriana de Atletismo, Manuel Bravo, informa sobre lo sucedido con el mal trazado de la ruta de la marcha en Juegos Panamericanos. Ahora los deportistas en la prueba de varones solo… pic.twitter.com/fpXVA1Zksy — Radioactiva Ecuador (@radioactiva_ec) October 29, 2023

En esa línea, la atleta ecuatoriana Magaly Bonilla hizo sus descargo tras el tremendo inconveniente que afectó su participación.

“Nosotros íbamos contando vueltas y los tiempos no coincidían, el GPS iba marcando y uno no puede hacer nada (…) iba marchando debajo del 04:30 y me daba para poder lograr la marca para los Juegos”, dijo la corredora a la cuenta oficial del Comité Olimpico de Ecuador, que publicó que “Bonilla pierde la oportunidad de poner marca a los Juegos Olímpicos por problemas con la medición del recorrido”.