"Nos quitaron la medalla por la conchetumadre": el viralizado descargo de Vidaurre en Santiago 2023

La sinceridad del deportista chileno se masificó en redes sociales tras la infartante definición del ciclismo ruta en los Juegos Panamericanos Santiago 2023, donde finalizó en el cuarto puesto.

Bien sabe Martín Vidaurre que estuvo a punto de lograr una verdadera hazaña en el ciclismo ruta de Santiago 2023. El deportista chileno, que ya había conseguido una plata en el mountain bike, apostó este domingo a darlo todo por una nueva presea, pero por segundos, eso no sucedió.

El atleta de Red Bull finalizó cuarto en la prueba y mostró una gran resistencia, a pesar de sucumbir en el último instante en la lucha por el podio. Lejos de conformarse con un resultado positivo en una disciplina en la que no acostumbra a competir, ‘Tincho’ no escondió su parecer tras el fin de su participación.

“Nunca me había tocado vivir algo así. Estoy súper enojado, teníamos la medalla, teníamos todo para hacerla de oro… Me faltó un poco más de experiencia, no sé. Los ecuatorianos (Jhonatan Narváez y Richard Campaz) eran dos, venían trabajando, venían guardando“, comenzó diciendo ante los medios de comunicación.

“Yo tuve que hacer mucho esfuerzo al principio, irme solo, llegar, aguantar la fuga y al final nos quitaron la medalla, por la concha de tu madre. Hubo un enredo, alguien que se metió en la derecha. Si eso no hubiese pasado, yo venía listo…”, explicó Martín Vidaurre.

Pese a todo, el exponente nacional del ciclismo quedó en la retina de la gente por su mentalidad y su esfuerzo.

Respecto al ciclismo ruta en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, fue el ecuatoriano Jhonatan Narváez quien se quedó con el oro, mientras que el argentino Eduardo Sepúlveda y el uruguayo Antonio Fagúndez aseguraron su medalla de plata y bronce, respectivamente.

El sincero descargo de Martín Vidaurre en Santiago 2023