Republicanos apunta al Gobierno: acusa "ridiculización" y "campaña contra el proyecto constitucional"

La presidenta del Consejo Constitucional, Beatriz Hevia, aseguró que el Gobierno "ridiculiza" el trabajo que ha hecho el órgano por sus críticas a las enmiendas. Esto, luego que la ministra Orellana criticara el inciso "la ley protege la vida de quien está por nacer", asegurando que incluso se pone en riesgo la pastilla del día después. Por su parte, José Antonio Kast acusó una "campaña en contra del proyecto constitucional" por parte de La Moneda.

La aprobación de una poleḿica enmienda desató un clima de tensión entre el Partido Republicano y el Gobierno.

Se trata del primer inciso del artículo 16, propuesto por la Comisión de Principios, Derechos Civiles y Políticos, que señala que “la ley protege la vida de quien está por nacer”.

Aquello fue aprobado con 33 votos a favor de la oposición —Partido Republicano y Chile Vamos— y 17 en contra del oficialismo.

Si bien el artículo 19 de la Constitución vigente ya establece que “la ley protege la vida del que está por nacer”, algunas voces aseguran que el paso de “que” a “quien” pone en riesgo el aborto en tres causales.

En conversación con Radio ADN, la ministra de la Mujer, Antonio Orellana, sostuvo que “permitiría que incluso pudiéramos retroceder respecto a la pastilla del día después”.

Al respecto, la presidenta del Consejo, Beatriz Hevia, afirmó que “la ministra Orellana y otros miembros del Gobierno se han referido a normas que han sido discutidas y aprobadas por este Consejo. Creo que lo hacen de una manera que vulnera el análisis objetivo de las normas, ridiculizando el trabajo que se ha realizado”.

“Yo espero que el gobierno informe a la ciudadanía y no que caiga en otras opiniones que no contribuyen al debate. El Consejo Constitucional ha sido muy prudente en no criticar ni entrar en la contingencia y esperamos lo mismo de vuelta del Gobierno”, agregó la consejera republicana.

Otro de los que apuntó contra La Moneda fue el excandidato presidencial José Antonio Kast, quien publicó en su cuenta de X (anteriormente Twitter) que el “Gobierno inicia campaña en contra del proyecto constitucional, mintiendo y desinformando, buscando – con complicidad de los medios- de desviar atención de aprobación de normas claves en materia de inmigración”.

Esto, en relación a la norma aprobada que indica que “los extranjeros que cometan un crimen o simple delito dentro del territorio nacional y sean condenados a presidio efectivo, deberán cumplir la pena carcelaria en su país de origen, cuando corresponda, y en caso de cumplir la pena en nuestro país serán inmediatamente expulsados”.

Gobierno inicia campaña en contra del proyecto constitucional, mintiendo y desinformando, buscando – con complicidad de los medios- de desviar atención de aprobación de normas claves en materia de inmigración. La expulsión inmediata de inmigrantes ilegales es un cambio radical.

Gobierno responde al Partido Republicano

El ministro del la Segpres, Álvaro Elizalde, aseveró este jueves que “la Constitución debe ser un texto que represente la visión de la diversidad de Chile y no la visión de un sector particular, porque finalmente debe ser un texto que debe proyectarse por décadas”.

En ese sentido, pidió “aprender de las lecciones y experiencias del pasado para arribar a un texto que sea un espacio de encuentro. Queremos insistir en el llamado a que los consejeros y consejeras estén a la altura de lo que implica este desafío”.

Por su parte, el ministro (s) del Interior, Manuel Monsalve, descartó que el Gobierno esté interviniendo en el proceso constitucional.

“Al igual que las investigaciones, las afirmaciones en materia política tienen que tener cierta evidencia. A mí me parece poco serio hacer declaraciones de esa naturaleza cuando no hay fundamento”, apuntó.

Asimismo, expresó que desde La Moneda tiene clara la autonomía que posee el Consejo para tomar sus propias decisiones. “El Gobierno no va a interferir en un espacio que fue autónomo y electo democráticamente”, cerró la autoridad.