Proceso constituyente: gasto fiscal y acusación constitucional marcan nueva sesión de Comisión Experta

En una nueva sesión de la Comisión de Expertos, se abordaron los temas que se deben tener presentes para el desarrollo de la propuesta de nueva constitución, en torno al nuevo proceso constituyente. Entre los asuntos a tratar, se debatió la facultad exclusiva del presidente de la República de manejar los gastos públicos en proyectos, además del correcto uso de la Acusación Constitucional (AC).

La ministra secretaria general de la Presidencia (Segpres), Ana Lya Uriarte, expuso ante la Comisión Experta y relevó la importancia de un Estado Social y Democrático de Derecho aunque con responsabilidad fiscal en torno al nuevo proceso constituyente.

En la instancia, que se desarrolló en más de dos horas de locución, se abordaron temas como las acusaciones constitucionales y la facultad exclusiva del Presidente de la República de presentar proyectos que impliquen gasto fiscal.

Cabe destacar que, si bien se ha recalcado desde el Gobierno que no intervendrán en el nuevo proceso constituyente, sí lo apoyarían de manera económica.

Facultad de gastos públicos

La ministra Uriarte, destacó la importancia de que se mantenga la facultad exclusiva del presidente de la República de proyectos de ley que indiquen gastos públicos. Esto, advirtiendo el peligro del populismo ante un eventual cambio en las facultades del Ejecutivo sobre el gasto fiscal.

“Lo importante que es la iniciativa exclusiva del presidente o presidenta de la República respecto de los proyectos de ley que implican gasto fiscal. Uno de los intereses en que todos coincidimos es en el fortalecimiento de la Democracia, y uno de sus riesgos, sin lugar a dudas, es el populismo, esa oferta fácil e irreflexiva”, detalló la secretaria de Estado.

Uso adecuado de Acusación Constitucional en nuevo proceso constituyente

Por otra parte, también se abordó la mala utilización de la Acusación Constitucional en el último año, acción que está prevista para el Congreso y autoridades con el fin de velar por el correcto funcionamiento del Ejecutivo y sus ministros encargados.

La presidenta de la Comisión de Expertos, Verónica Undurraga, hizo énfasis en el desarrollo de mecanismos para un correcto control de los poderes del Estado. De esta manera, no perder el sentido para la que se invoca esta acción.

“Es importante que hayan mecanismos que permitan un adecuado control recíproco de los distintos poderes del Estado. Y en ese sentido, la idea original de las acusaciones constitucionales es que el Congreso pueda fiscalizar la correcta actuación del Ejecutivo”, aclaró.

“Fortalecer derechos fundamentales de las personas”

En una próxima sesión de la Comisión de Expertos, se espera recibir a la presidenta del Banco Central, Roxana Costa, al fiscal nacional, Ángel Valencia, y algún representante de la Corte Suprema.

Al respecto, la ministra y vocera del máximo tribunal, Ángela Vivanco, se refirió de manera general sobre los temas que se pretenden abordar en una eventual próxima visita.

“En la independencia del Poder Judicial, es muy importante fortalecer la unidad jurisdiccional y no sistemas diversos. No significa por supuesto que no hayan tipos diversos de tribunales”, aclaró. Además, agregó que se debe “fortalecer todo aquello que se refiere a los derechos fundamentales de las personas, que estén reforzados por la viabilidad de los procedimientos cautelares, que sean efectivos, que sean prontos”, explicó.

En paralelo, corre el plazo para la presentación de cada una de las normas, luego que ayer se aprobara la estructura o índice de cómo va a ser el anteproyecto de la nueva Constitución. La fecha para presentar cada una de estas vence el próximo 30 de marzo, donde deberán ser debatidas en cada una de las subcomisiones de este órgano.