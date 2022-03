Francisco Victoria explica por qué dejó fuera a Princesa Alba en nuevo disco: "Las canciones mandan"

El músico local presentará en Lollapalooza parte de las canciones de su segundo álbum: "Herida", uno de los lanzamientos pop más interesantes del año.

Este viernes 18 de marzo, en el primer día de Lollapalooza Chile, Francisco Victoria (26) irrumpirá en el escenario Aldea Verde para reencontrarse con el público local y, a la vez, presentar las canciones de su nuevo álbum: “Herida” (2022), uno de los lanzamientos pop más atractivos en lo que va de temporada nacional.

Se trata del sucesor de “Prenda”, disco producido por Álex Anwandter con el que debutó hace 4 años. Al medio, hubo colaboraciones y shows en vivo, silencioso trajín artístico, variados encargos en calidad de productor y una alianza con Princesa Alba que cosechó una saga de hits virales y radiales. Luego, vino la pandemia y las cuarentenas. El claustro y el momento apropiado para publicar un segundo álbum.

“Yo creo que esa fue la única directriz: demorarse lo que hubiera que demorarse porque lo único que importa son las canciones. Pude haberlo lanzado antes, pero no estaría como quería. Ahora está exactamente como quiero. Eso era lo más importante: las canciones y la integridad del disco como una obra, no sacar música por sacar música no más”, cuenta a BioBioChile.

En “Herida”, los quiebres sentimentales, las recriminaciones y el dolor solitario son caldo de cultivo de ocho pistas donde el cantautor vuelve a inmiscuirse en las zonas oscuras del afecto y sus propias vivencias.

“Siento que el contenido de las canciones es bien denso, es súper directo pero tiene muchas capas también. Para mí no es pasajero todo lo que pasó con el disco, el proceso y las temáticas, y ha sido súper heavy saber que la obra está acompañando situaciones tan duras y términos tan importantes, cambios de etapa”, cuenta sobre los comentarios recibidos por “Herida”, muchos referidos a rupturas románticas y distanciamientos entre amigos.

Como ya es constante en la obra de Francisco Victoria (que debe su apodo artístico a su comuna de origen, Victoria, en la Región de la Araucanía), se trata de canciones que se relacionan directamente con las experiencias del autor: “Puedo hacer lo de la autoficción, pero decido no hacerlo conmigo, creo”.

“Me ha tocado trabajar harto con muchos artistas y mi trabajo se ha tratado de eso, como de generar ficción alrededor de las experiencias de otras personas. Para mí, con mi disco, se trata de ser transparente. Me gusta saber que estoy siendo transparente, directo y muy frontal, y sí po, es completa y profundamente autobiográfico. Creo que no hay ninguna pizca de ficción ahí”, dice.

(P): ¿Cómo lidias con el costo emocional de exponer la vida personal en tus canciones?

(R): Supongo que para mí el hecho de tomar esta decisión de exponer mis sentimientos en el arte se relaciona harto con la no exposición que tengo en general en redes sociales, o en muchos otros ámbitos. Soy súper guardián de mi vida privada. Soy una persona extrovertida. Entonces me gusta compartir las emociones y los sentimientos, pero no un cahuín, un no sé qué, sino obra, música.

Cuando salió el disco, lo pasé súper mal ese día y el día siguiente, al contrario de lo que uno pensaría. Como que en verdad lo pasé un poco mal porque se siente muy raro sacar cosas tan personales. Porque primero, ¿a quién le importa realmente lo que yo estoy sintiendo o lo que tengo para decir? Y está como esa inseguridad de que lo que estoy diciendo a nadie le importa, o por qué me expuse tanto, por qué tan directo con las letras, por qué estoy haciendo esto.

(P): Contaste con Francisca Valenzuela como colaboradora para una de las canciones más populares de “Herida”, “Te lo pido por favor”. Ella ha apoyado enfáticamente a las nuevas generaciones de artistas pop. ¿Por qué la elegiste para el disco?

(R): La Fran para mí es, en el contexto del disco, como una luz de esperanza en un camino muy sinuoso. Siento que si no estuviera ella, en ese punto exacto, no sé si el álbum me daría para seguir escuchándolo (risas). Y bueno, la Fran como tú dices, es bien apañadora y siempre muy pendiente de lo que está sucediendo en Chile… Yo la fui a ver cuando sacó Buen Soldado, a Temuco, porque yo era de Victoria. Podía tomar un bus e irla a ver. Y siempre me pareció pionera en el espectáculo, en tomarse en serio la puesta en escena. La generación a la que ella pertenece, con Javiera Mena, Alex (Anwandter), Gepe, Dënver, para mí es una generación muy importante. La Fran es uno de esos estandartes, para mí es un honor que cante conmigo esta canción.

(P): Tal como brilla la presencia de Francisca Valenzuela, también lo hace la ausencia de Princesa Alba, artista con la que has colaborado prolíficamente en el último tiempo (“Convéncete”, “Summer Love”, “Mi Culpa”, etc). ¿Por qué no está en este álbum?

(R): Yo creo que no cabía en el disco no más. Yo no soy mucho de forzar las colaboraciones en general. No sé. Supongo que porque no tenía que estar no más, si eso responde la pregunta.

(P): La tendencia general son las colaboraciones, las multiautorías, pero en “Herida” hay sólo dos duetos y el resto es tu obra…

(R): Yo igual trabajo con varios artistas y tengo relación con muchos, y algo me pasa con las colaboraciones que uno podría colaborar con todos, con todos los amigos. Yo tengo muchos amigos artistas que admiro un montón. Sucede que para mí la colaboración no es como: “mi amiga, obvio que tiene que estar”. Para mí se trata mucho más de qué relación tiene este artista con esta canción, con esta obra. ¿Se justifica realmente? ¿Hay una relación entre la canción y el artista? Hay muchas colaboraciones que se dan por otras razones, ¿no?

Vínculos comerciales, expansión de audiencia, etc etc. Y yo no estoy ni ahí, con capitalizar una amistad o una relación de trabajo prolífera como, por ejemplo, lo de la Princesa Alba, o como con algo que no tenga nada que ver de mi relación con el artista… Supongo que las canciones son las que mandan. Yo no voy a estar forzando colaboraciones donde quizás no tienen que haber colaboraciones. Al fin y al cabo, las canciones en este disco son súper, súper personales y es difícil también encontrar esas voces que puedan ayudar a sentir exactamente eso que dice la canción.