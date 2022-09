"No puedes obligarme": la respuesta de la reina Isabel II a fotógrafo de último retrato oficial

La reina Isabel II tenía un particular sentido del humor que no dudaba sacar a relucir en momentos inesperados. El fotógrafo que estuvo a cargo de su último retrato oficial recordó cuando le pidió sonreír para la foto y ella salió con una hilarante respuesta.

El fotógrafo Ranald Mackechnie fue el encargado, sin saberlo, de realizar el último retrato oficial de la reina Isabel II en mayo pasado.

Con motivo de las celebraciones del Jubileo de Platino de la monarca inglesa -quien cumplía 70 años en el cargo- Mackechnie debió fotografiarla en el Castillo de Windsor.

Ahora, tras el fallecimiento de Isabel II, el artista reveló algunos detalles de ese último encuentro donde no faltó el humor.

Los detalles del último retrato oficial de Isabel II

Tal como recoge el diario británico Daily Mail, Ranald Mackechnie dijo que recibió una inesperada respuesta de la reina de Inglaterra ante una petición suya.

“Ella llegó y entró y nos saludamos. Luego ella simplemente me miró y dijo: ‘¿Qué quieres?’. Yo le dije: ‘Quiero que sonría y que parezca feliz’. Me miró y dijo: ‘Bueno, no puedes obligarme”, indicó.

Ante la particular respuesta, él replicó: “Bueno, podría intentarlo”. Esto desató la risa de la monarca.

¿Y se rió para la foto finalmente? Sí, pero la imagen no fue publicada hasta hace una semana con motivo del funeral de la reina.

Ranald Mackechnie también fue el encargado de realizar otro retrato el 25 de mayo pasado, el que fue publicado en junio y marcó el inicio de las celebraciones del Jubileo de Platino de la reina.