Figueroa descarta que vacunación de estudiantes contra covid-19 sea esencial para retorno a clases

El ministro de Educación, Raúl Figueroa, descartó que la vacunación de estudiantes del sistema escolar sea un elemento “esencial” para que los colegios sean seguros de cara a la apertura a la presencialidad.

Ante esto, el jefe del Mineduc argumentó que solo bastaría con el cumplimiento de los protocolos sanitarios.

En tanto, el gobernador metropolitano, Claudio Orrego (DC), señaló que en la medida que más alumnos retornen a las clases presenciales se deben usar las escuelas para la inoculación de los menores.

Según comentó, en Chile, la prioridad número uno hoy en día es la vacunación anticovid.

Desde el Colegio de Profesores pusieron el acento en las condiciones en las cuales La Moneda impulsa el retorno a la normalidad.

Por ello, recordaron que el periodo invernal no es ideal, no solo por la covid-19, y aseveraron que los padres le respondieron al Gobierno no enviando a sus hijos a clases.

Infraestructura: el problema a enfrentar

Para la magíster en epidemiología clínica y profesora de la Escuela de Medicina de la Universidad de Santiago, Vivienne Bachelet, si bien el número de casos y las condiciones sanitarias del país están adecuadas para el regreso a las aulas y las guarderías, señaló que el problema “pareciera ser otro”.

“Durante todo este tiempo, gracias a la estrategia errada del Gobierno, llevamos 16 meses con cuarentenas prolongadas y con un cierre de colegios que no se ha visto en ninguna otra parte del mundo”, partió.

“Especialmente en los establecimientos municipales se ha producido un deterioro de las condiciones de infraestructura de dichos colegios. En esos municipios se han producido cambios también de color político, con nuevos alcaldes que entran y se encuentran con circunstancias bastante desoladoras”, añadió.

“Había que hacerse cargo de las salas con cuarentena el año pasado”, aseguró, complementando que la responsabilidad no es solo del Minsal, sino que también del Mineduc.

“No ha otorgado los recursos que los municipios necesitan para haber habilitado la infraestructura en sus colegios”, advirtió.

“Estábamos en pandemia desde el año pasado, entonces esto es francamente una irresponsabilidad máxima de parte del Gobierno”, lanzó la especialista.

De acuerdo a la Usach, el catastro realizado por el Colegio de Profesores apuntó a que de las 52 comunas que integran la región Metropolitana solo 13 de ellas tendrán un retorno presencial diferido en sus establecimientos municipales, y que en solo tres los estudiantes podrán regresar voluntariamente.