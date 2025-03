Mujeres históricas: María Belén Carvajal, la primera árbitra en dirigir el fútbol chileno profesional

En diciembre de 2021, la árbitra María Belén Carvajal escribió su nombre en la historia del fútbol chileno al convertirse en la primera mujer en arbitrar un partido de primera división del Campeonato Nacional.

Este hito se sumó a la trayectoria de Carvajal, destacando en otras categorías del balompié chileno y reconocida como jueza FIFA en torneos internacionales de gran envergadura.

Acerca de su responsabilidad dentro de la cancha, María Belén Carvajal, comentó en conversación con DF Más que “tenía una responsabilidad de género, porque era la primera mujer, tenía que hacerlo bien, no me podía equivocar. No quería que nos dijeran que las mujeres no servían”.

Una jueza con experiencia

Con 41 años, María Belén Carvajal refleja esfuerzo y constancia durante su carrera como árbitra con destacadas actuaciones dentro del campo juego.

La jueza oriunda de San Felipe (región de Valparaíso), comenzó el 2006 como jugadora de la selección chilena femenina disputando la Copa América en Argentina. Pero sus éxitos profesionales en el fútbol los encontró con un silbato en la boca y dos tarjetas en el bolsillo.

Fue así como en 2010 egresó del Instituto Nacional de Fútbol, convirtiéndose ese mismo año en árbitra FIFA. Además, de destacadas actuaciones el 2014 y 2017, con una alta calificación en su rendimiento al impartir justicia en el fútbol chileno.

“Es un camino muy largo, he tenido mucho trabajo para llegar a esta instancia y rendir ante las exigencias que se necesitan hoy en el fútbol profesional. Los tiempos cambiaron, la aceptación va a ser un trabajo en conjunto para los próximos años”, señaló la jueza en conversación con TNT Sports Chile.

Siguiendo con el recorrido de su trayectoria, en 2016 fue parte de la terna arbitral de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, arbitrando el duelo entre España y Sudáfrica.

Sumando a sus actuaciones internacionales, la Copa América y Sudamericanos Sub 17 y Sub 20, lo que la llevó a ser considerada para el Mundial de Fútbol Femenino Francia 2019, donde fue reconocida por su desempeño.

Histórico debut en los campeonatos nacionales

En tanto, en el torneo nacional, el 9 de diciembre de 2018 fue la encargada de dirigir el partido entre Independiente de Cauquenes y San Fernando por la Segunda División del fútbol chileno.

“Uno de mis partidos más importantes fue mi debut en el fútbol profesional, en la segunda división. Fue súper rudo, pero me preparé con psicólogos”, agregó Carvajal en DF Más.

Respecto al trabajo de la réferi, Pablo Pozo, ex árbitro nacional, señaló en conversación con Emol que “tuve la posibilidad de trabajar con ella los cinco años que estuve en la ANFP y la verdad es que me dejó una grata impresión, me pareció una chica muy profesional y lo que se propone lo consigue”.

Mientras que, el 28 de octubre de 2020, María Belén asumió unos de los desafíos más significativos de su carrera dirigiendo el encuentro de Melipilla y Deportes Copiapó en la Primera B.

Pero sus logros siguieron escalando hasta la cúspide del fútbol nacional, asumiendo la responsabilidad de ser la primera mujer en la historia del país en impartir justicia en la división de honor el 3 de diciembre de 2021, en un encuentro entre Deportes La Serena y Santiago Wanderers.

Haciendo un recorrido por las distintas divisiones profesionales del fútbol nacional, María Belén Carvajal es parte del libro de referentes históricas, inspirando a más mujeres a ser protagonistas dentro de la cancha.