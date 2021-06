Se acordaron de Castillo: los ’memes’ que dejó el estreno goleador de Ben Brereton en ’La Roja’

Ben Brereton Díaz vivió una jornada mágica, este viernes, en la victoria de ‘La Roja’ 1-0 frente a Bolivia, duelo válido por la segunda fecha del Grupo B de la Copa América.

El inglés nacionalizado chileno fue el autor de la solitaria anotación del encuentro, a sólo diez minutos de haber comenzado el partido, tras asistencia de Eduardo Vargas.

Un gol que permitió a la Selección Chilena escalar hasta la cima de su grupo con cuatro unidades y ganarse, aún más, el cariño de los hinchas nacionales en Twitter.

La fanaticada ‘tuitera’ destacó la entrega y desplante del delantero que milita en el Blackburn Rovers, creando divertidos ‘memes’ hacia ‘Ben 10’ y dejándole recados a Nicolás Castillo.

Ben Brereton celebreichon in the camarines bañading in alcohol of dudosa procedence. Brasil, 2021. pic.twitter.com/OzBkFMMxqU

— History in Tofo (@historyintofo) June 19, 2021