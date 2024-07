Video muestra a uruguayos huyendo con niños en brazos en medio de pelea con hinchas en Copa América

Un escandaloso final tuvo el duelo entre Colombia y Uruguay, válido por las semifinales de la Copa América 2024, luego de los incidentes registrados entre hinchas y jugadores de La Celeste.

Tras el pitazo final, que decretó el 1-0 a favor de los ‘cafetaleros’, jugadores del combinado charrúa saltaron a una de las tribunas del estadio Bank of America al ver que se registraban peleas cerca de la zona donde estaban sus familiares.

En ese escenario, se vio a jugadores, dirigentes y fanáticos corriendo con niños en brazos mientras las grescas continuaban cerca.

Al mismo tiempo, presos de la desesperación, algunos hinchas entregaban a sus menores a personas en la cancha para que se pudieran refugiar de las masivas peleas en las tribunas.

De hecho, Darwin Núñez, Ronald Araujo y otros futbolistas de La Celeste repartieron y recibieron golpes.

En lo deportivo, Uruguay jugará con Canadá este sábado 13 de julio por el tercer lugar de la Copa América.

Un día después, el domingo 14, Colombia disputará el título del torneo ante Argentina.

More video of kids being handed to trainers, staff, players, etc. Uruguay trainers were injured pic.twitter.com/A3wvkfJxzg

— Aaron (@itsExtreme_) July 11, 2024