’Chiqui’ Tapia defiende a su ’seca nucas’ y explica viralizado video: "Esto también es la Selección"

La victoria de Argentina ante Canadá para meterse en la final de la Copa América 2024 dejó algunas perlitas, donde destacó un video protagonizado por un directivo argentino que le secó la nuca al presidente del fútbol argentino, Claudio ‘Chiqui’ Tapia, en pleno partido.

Luego de que las imágenes se viralizarán en las redes sociales, por esa misma vía, donde siempre se muestra activo y tras la pregunta de un usuario, el Chiqui explicó qué fue lo que sucedió en la platea del MetLife con Luciano Nakis, el ayudante en cuestión.

Junto a una imagen con Nakis, el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino reveló lo que sucedió.

“Estos días estuve con mucha fiebre y malestar debido a las altas temperaturas. No me podía ni mover y no me quería perder el partido. Por eso, Luciano Nakis estuvo ahí para acompañarme. Esto también es la Selección. Hay equipo dentro y fuera de la cancha”, bromeó el mandamás del balompié trasandino.

Por su parte, el propio Nakis también se refirió al video que revolucionó las redes sociales, asegurando que Claudio ‘Chiqui’ Tapia “estuvo con fiebre todo el día y le había bajado la presión. Eran paños fríos con hielo”.

Quién es Luciano Nakis, el “seca nucas” de Chiqui Tapia

Luciano Nakis es un empresario de diferentes rubros. Comenzó trabajando desde muy pequeño en la joyería de su familia y, además, es inversor en desarrollo de galerías comerciales.

Como dirigente, Luciano ocupó varios lugares en la AFA, donde fue asambleísta de la Primera B, integrante del Comité Ejecutivo y, desde el 2021, como Prosecretario. Además, dentro de la entidad madre del fútbol argentino se desempeña en el área de Selecciones Nacionales.