Conmebol libera qué dijeron Roldán y el VAR por codazo a Echeverría: "Wilmar, puedes reanudar"

Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

Conmebol libera audios del VAR en duelo de La Roja ante Canadá en Copa América 2024 tras reclamos. Revelan que el árbitro Wilmar Roldán no intervino en el codazo a Echeverría de Bombito a los 5 minutos. En los audios se escucha cómo decidieron no revisar a fondo la agresión, con el cuarto árbitro asegurando que "no fue para pegar" y Roldán indicando que "le pone el brazo así nada más", mientras desde el VAR dicen "nada, nada, Wilmar puedes reanudar", dejando pasar el incidente en apenas 20 segundos. Situación que ha generado indignación en jugadores, hinchas y dirigentes chilenos.