"Es extraño": Echeverría revela insólita explicación de Roldán para no expulsar a Bombito tras codazo

El volante de La Roja, Rodrigo Echeverría, fue uno de los grandes protagonistas en el empate ante Canadá que dejó al ‘Equipo de Todos’ eliminado de la Copa América 2024.

Esto por un feo codazo que recibió de parte del canadiense Bombito cuando solo iban 5 minutos de partido. Una situación que el árbitro Wilmar Roldán no vio y que tampoco quiso apreciar el VAR.

La acción, que debió ser sancionada con tarjeta roja, pasó desapercibida y se siguió jugando como si nada hubiese ocurrido.

Tras el partido, Echeverría atendió a los medios y fue consultado por la justificación el colombiano para no haber expulsado al canadiense.

“Es muy extraño que no la hayan revisado (el VAR), le dije a Roldán que era un codazo y él me decía que era un manotazo no más”, expresó ‘Eche’.

“Eso se tiene que mejorar porque nosotros nos entregamos por completo y nos terminamos quedando afuera por estas cosas”, agregó.

Los dardos de Echeverría a Roldán: “Otra vez el mismo personaje”

El futbolista chileno de los registros de Huracán de Argentina, además reconoció el sentir del camarín chileno: “Nos vamos tristes porque buscamos todo el partido. Quisimos ganar pero pasó por el tema arbitral”.

“Otra vez el mismo personaje. Así no podemos hacer mucho, las faltas del resto son faltitas y las nuestras terminan en tarjetas”, acotó.

“Dejamos todo adentro de la cancha, buscamos el gol y eso hay que rescatarlo”, cerró.