Alexis Sánchez arremetió contra Roldán tras eliminación La Roja: "Calienta este tipo de cobros"

La selección chilena se va sin pena ni gloria de la Copa América 2024, en una edición empañada por la falta de contundencia de cara al arco rival, pero también por los ‘polémicos’ arbitrajes que tuvo a lo largo del torneo continental.

Muchas son las incertidumbre que deja la participación de Chile en el certamen, pero lo cierto es que la eliminación ya es un hecho.

Sin embargo, Alexis Sánchez, uno de los jugadores que vio más minutos en Copa América habló tras la eliminación y fue contundente en sus palabras al detallar que todo lo ocurrido es un aprendizaje para todos en la selección.

Con relación a esto, Sánchez detalló que “como dije antes y el profe (Gareca) también, esto es un aprendizaje para muchos jugando esta Copa América, pero es un aprendizaje para las Clasificatorias”.

Apuntó contra el arbitraje de Roldán

“El arbitraje no es excusa, pero calienta. Estoy caliente. Insisto, no es excusa, perdimos con Argentina y ok, está bien, pero hay situaciones que no se cobraron”, indicó.

Posteriormente volvió a repasar el tema al asegurar que “con Perú también nos pasó. Reitero, esto no es excusa, pero calienta este tipo de cobros. El árbitro de hoy nos sacó un jugador y acá es difícil jugar con uno menos”.

“En lo personal, me hubiese gustado tener un poquito más el balón y hoy después de dos años jugué nuevamente en mi posición, pero tras la expulsión todo cambió”, lanzó tras el ‘espantoso’ arbitraje de Wilmar Roldán.

Más tarde, felicitó a los jugadores de la selección chilena al enfatizar que ” debo aplaudir al equipo, aplaudir a quienes les tocó entrar y quienes no tuvieron la oportunidad también”.

“Es un lastima, se que todo Chile quiere ganar y el jugador es el primero, pero todos estamos caliente por el arbitraje. Deberán aprender un poco de Europa donde el arbitraje es más correcto, da lo mismo el país, pero hay que aprender”, añadió

Por último, reveló que “de verdad es un tema grave el no anotar, pero no se dio la oportunidad, tuvimos las ocasiones pero no se logró y realizamos una autocrítica constructiva para poder sumar y no restar”

“Sí hay que criticar, critíquenme a mí, no tengo ningún problema, he vivido de esto por 18 años y siempre estuve arriba, abajo y es parte de mi profesión”, finalizó.