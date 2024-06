No aguantó la injusticia: Claudio Bravo arremetió contra el cuarto árbitro tras codazo a Echeverria

Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

Claudio Bravo no toleró el \'horrendo\' arbitraje de Wilmar Roldán en el partido clave de Chile contra Canadá por la Copa América, donde se jugaba el pase a cuartos de final. El desempeño de Roldán, considerado \'espantoso\', generó indignación, especialmente por no revisar un codazo con el VAR, lo que llevó a Bravo a irrumpir en la cancha para enfrentar al cuerpo arbitral. A pesar de no ser titular, Bravo demostró su liderazgo y determinación al tomar esta acción en el estadio Exploria de California.