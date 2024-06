Conmebol revela que chileno Garay ignoró advertencia del VAR en Copa América: favoreció a Ecuador

Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

Ecuador venció a Jamaica 3-1 en Copa América con polémicas arbitrales a cargo de chileno Cristian Garay. Primero, Garay sancionó un penal a favor de Ecuador por mano en el área jamaicana, luego no cobró un penal para Jamaica tras revisión del VAR que mostró la mano de Alan Franco. A pesar de las advertencias del VAR, Garay mantuvo su decisión de no sancionar el penal a favor de Jamaica, argumentando que no era sancionable. La polémica se desató con la liberación de los audios de los árbitros asistentes que revelaron la situación.