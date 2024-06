Árbitro del Chile-Argentina investigado por estafa recibe dura crítica: "Si le hacen eso a Messi..."

Polémica más que instalada significa el 1-0 de Argentina ante Chile en el segundo duelo del grupo A de Copa América, donde todas las miradas apuntan al cometido del árbitro, Andrés Matonte.

Cabe recordar que el réferi, de fuerte repercusión en el polémico duelo donde La Roja cayó agónicamente ante la Albiceleste, fue denunciado por estafa en 2022.

A pesar de que el gran culpable era su hermano Roberto, el rol del juez fue clave a la hora de concretar la operación, con la misión de inspirar “confianza en el ficticio negocio por el cual eran captadas las presuntas víctimas”, dijo el abogado Diego Murgui.

La indagatoria contra el árbitro ocurrió en la previa del Mundial de Qatar de 2022. Sin embargo, no hubo ni resolución ni intervención de la Asociación de Fútbol Uruguayo en la misma.

Las críticas a Andrés Matonte tras el Chile-Argentina

Dos años después, el árbitro vuelve a estar en la palestra tras su desempeño en el duelo entre Chile y Argentina, siendo objeto de duras críticas propinadas por el reconocido entrenador trasandino, Ricardo Caruso Lombardi.

En diálogo con el streaming OLGA en YouTube, el DT criticó polémicas jugadas contra Chile en el mencionado compromiso, como el planchazo de De Paul a Suazo y también, la jugada previa al gol de Lautaro Martínez.

Si De Paul pega esa plancha contra Argentina, ¿No sería roja? En el partido de Perú, una hora antes, echaron a un jugador por lo mismo. De Paul no lo quiso saltar. Lo pateó y lo clavó. Si le hacen eso a Messi, pedimos que lo echen de la cancha de inmediato”, partió diciendo.

Respecto a la anotación del delantero del Inter de Milán en el minuto 88 del cotejo, aseguró que “las líneas (del fuera de juego) que tiraron que son para el chiste”.

“Lo Celso no puede estar ahí. Es foul porque molesta al arquero y eso no se puede hacer en el área. No soy chileno, soy honesto”, complementó.

Por último, Caruso Lombardi alimentó las sospechas contra Matonte, al señalar que “siempre que hay un partido complicado para Argentina aparece un uruguayo”.

Cabe recordar que Matonte tuvo un paso por Chile en abril del presente año, cuando dirigió el duelo entre Huachipato y The Strongest de Bolivia por Copa Libertadores.

En el minuto 3 de dicho compromiso, omitió lo que pudo ser un discutido penal a favor de los acereros, luego de un rodillazo de Maximiliano Caire a Julián Brea, jugador del equipo chileno.