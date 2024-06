Copa América: Ecuador se juega buena parte de sus opciones ante una Jamaica que quiere ser sorpresa

La selección de Ecuador afronta este miércoles en Las Vegas un momento clave en su camino en la Copa América, un choque sin margen de error contra Jamaica en el que tendrá que sobreponerse a la baja de su líder ofensivo Enner Valencia, expulsado en la derrota del debut contra Venezuela.

Reponerse tras el disgusto del debut y hacerlo rápido. Es la orden del seleccionador español Félix Sánchez a la Tri, que sigue siendo dueña de su destino en esta Copa América, pero que encara el cruce con los Reggae Boyz en el Allegiant Stadium con la victoria como única opción.

Jamaica, que viene de caer ante México, supone peligro para Ecuador con Michail Antonio, potente delantero del West Ham y especialista en el juego aéreo. El jamaicano firmó 28 de sus 82 goles con el equipo de la Premier League de cabeza.

Here's today's starting XI for our COPA América game against Ecuador.

Let’s see some 🇯🇲 in the comments. 🙌🏽#JamaicaLandWeLove #ReggaeBoyz2026 #AdidasJamaica pic.twitter.com/OK3xANYNtc

— Official J.F.F (@jff_football) June 26, 2024