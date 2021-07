Las lágrimas de la derrota: Neymar rompió en llanto tras triunfo argentino en final de Copa América

No pudo estar en la consagración de Brasil en Copa América 2019 y esta edición, era la gran oportunidad de Neymar para levantar el título del certamen continental. Sin embargo, se topó con la Argentina de Lionel Messi.

La ‘Albiceleste’ se impuso por la cuenta mínima en el Estadio Maracaná, gracias al solitario golazo de Ángel Di María en el minuto 22.

Tras el pitazo final de un aguerrido y friccionado partido, se vio el cara y sello de esta gran final. Por una parte, Messi celebrando en los brazos de su compañero, mientras que el crack brasileño rompió en un desconsolado llanto.

No obstante, al igual que en el comienzo del encuentro, los astros del fútbol mundial se enlazaron en un fuerte abrazo.

