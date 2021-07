Arias habló con TV argentina: aseguró que Chile "mereció más" ante Brasil y se quejó de arbitraje

Gabriel Arias, portero de la selección chilena, regresó para sumarse a los entrenamientos de Racing, oportunidad e que se refirió a la eliminación de la Roja en la Copa América, a la final entre Argentina y Brasil y a su futuro en la “Academia”.

En conversación con TyC Sports, Arias afirmó sobre el torneo continental que “nos quedó la sensación de que podríamos haber llevado a Brasil al menos a penales”.

“No se jugó mal, se hizo un buen partido. No se dio en esos pequeños momentos, pero podríamos haber llegado un poquito más lejos. El grupo merecía los penales”, añadió.

Además, se refirió al arbitraje de Loustau y el VAR en el partido de cuartos de final, asegurando que “en las pequeñas jugadas, siempre iba para Brasil. En el partido te da la sensación esa, de siempre que se equivocaba o cobraba algo, era a favor de Brasil”.

“Pero bueno, ya está, hay que mirar para adelante y listo. Uno ve que implementaron el VAR para que las cosas sean más claras y transparentes, pero ves cómo se equivocan, no revisan jugadas. Hay pequeños detalles que a veces quieren cobrar y a veces no”, complementó.

En la misma línea, el meta reiteró que “hubo demasiados fallos, algunos groseros, pero con pequeñas faltas no dejan salir al equipo, no te dejan jugar. Las canchas tampoco acompañaron, entonces es un conjunto de cosas que no hicieron un buen espectáculo”.

Consultado sobre la final del sábado entre trasandinos y brasileños, Arias señaló que “va a ser un partido muy parejo, los dos tienen sus armas, jugadores de trayectoria en un muy buen momento, como Messi o Neymar”.

“Marcan una diferencia, es impresionante lo que juegan, van una marcha más adelante que el resto. Tienen una gran calidad de jugadores, por algo están en la final. Para mí, va a ganar el que haga mejor las cosas, y el que sufra menos errores del árbitro”, añadió.

Finalmente, abordó su futuro en Racing, ante el interés de varios equipos en el extranjero, sentenciando que “¿Cuánto tiempo me queda acá? No lo sé, habría que preguntarle a Víctor. Anduve desconectado, con mi familia. Estos días veré las novedades que hay”.