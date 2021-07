Ex defensor argentino Óscar Ruggeri se lanza contra Neymar: "No tiene códigos"

Luego de que Neymar y Brasil eliminaran a Chile de la Copa América y por la otra llave Argentina se levanta como el gran favorito para quedarse con esta Copa América, el exdefesnor trasandino Óscar Ruggeri las emprendió contra el astro brasileño a propósito de una comparación con Messi.

Lionel Messi y Neymar llegan a estas instancias como las grandes figuras del torneo y todo dependerá de lo que ocurra en los próximos partidos para saber quién se quedará con ese reconocimiento individual, pero Óscar Ruggeri marcó la gran diferencia entre ambos: trató al crack brasileño de canchero y lo acusó de no tener códigos.

“Al tipo que si vas ganando 3-0 o 4-0 no se hace el canchero en la cancha. Y vos sabés de lo que te estoy hablando porque Neymar, que no es como Messi pero es distinto a todos los demás, si vas 4-0 tenés códigos cuando ves a un equipo caído”, le dijo Ruggeri en complicidad al también exdefensor Sebastián Domínguez en ESPN.

Y siguió el ‘Cabezón’ pese a la negativa de todos sus compañeros: “Neymar cancherea y no tiene códigos. En la cancha no tiene códigos. El otro día cuando Brasil estaba 4-0 y los peruanos estaban destruidos, les tiraba caños. A Messi no lo vas a ver hacer eso”, aseguró justo horas antes de un nuevo duelo entre Brasil y Perú, esta vez por semifinales.

Domínguez, al igual que el resto de los integrantes de ESPN F90 bancó a Neymar al asegurar que “juega siempre igual” pero a Ruggeri nadie lo iba a hacer cambiar de opinión: “Desde ya que no lo podríamos agarrar si no le pegás una patada bien puesta pero si vas 0-4 y te empieza a cancherear y tirar caños, ¿Qué hacés?”.

Este lunes Brasil enfrenta a Perú por las semifinales de la Copa América, mientras que este martes Argentina se medirá con Colombia en la otra llave ¿Lograrán ambos cracks llegar a la final?