"¿Cuál es el miedo que le tienen?": hinchas furiosos por pocos pases a Brereton en La Roja

La selección chilena de fútbol se despidió este viernes de la Copa América 2021.

El cuadro nacional fue superado por la cuenta mínima por el anfitrión y gran favorito al título, Brasil, en un duro cruce disputado en Brasilia.

La Roja dejó una buena imagen en el país de la samba y crece la ilusión de cara a las Clasificatorias. Eso sí, hubo un hecho puntual que provocó la inquietud y molestia de los fanáticos chilenos en Redes Sociales: el poco protagonismo de Ben Brereton.

Los hinchas, que escogieron al chileno-inglés como uno de sus favoritos en el último tiempo, lamentaron los pocos pases que ‘Ben10’ recibió.

“¿Cual es el miedo que le tienen a Ben que no le pasan una?”, “¿Qué les pasará con Brereton que no le tocan la pelota?”, “hay algo de celo en ese camarín”, “De las 159 veces que Brereton pidió la pelota durante toda la copa, fácilmente te metía 5 goles” y “Si a Brereton le dan la pelota, demás que llegamos a Qatar 2022”, fueron algunos de los comentarios.

Recordemos que en el torneo continental Ben Brereton anotó su primer gol con la camiseta chilena, cuando anotó el único tanto del triunfo contra Bolivia en la segunda fecha.

Tenían que tocarsela a Brereton, no era tan difícil. Cuántas veces la pidió y siguieron con el pase para el lado. Entre rabia e impotencia por la concha de la lora. #CopaAmerica2021

Que pensarán en el Mundo de Chile cuando escuchan que ha Carlos Palacios le decían "La Joya"?.

Que les pasará con Brereton que no le tocan la pelota?.

Me dejo con molesto el partido de Chile, este equipo Brasileño no tenía mucho.

— @Nomasjuanathan (@nomasjuanathan) July 3, 2021