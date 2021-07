Campeón del mundo con Brasil trapeó con La Roja: "Chile nunca ganó nada. Estamos cansados de ganar"

El campeón con Brasil en el Mundial de México 1970, Jairzinho, ‘trapeó’ con La Roja en la previa del duelo ante los brasileños por cuartos de Copa América.

El exfutbolista dejó en claro que ahora “la realidad es que este Brasil está muy por delante de Chile, sobre todo por la renovación de los jugadores”.

Jairzinho fue más allá y sentenció que, pese a los buenos resultados que ha obtenido la ‘generación dorada’, la selección de Brasil está cansada de ganar la Copa América.

“Chile nunca ganó nada, Brasil está cansado de ganar la Copa América. A nosotros no nos interesan estos torneos, tampoco las eliminatorias, sólo nos preocupa la Copa del Mundo. Pensamos en alto, no queremos la mitad, no queremos ser segundos, ni llegar a los cuartos de final de un mundial. Vamos por el título, siempre. La Copa América no representa nada para nosotros”, dijo en conversación con La Tercera.

Finalmente, y tras ser consultado por las dos Copas América que ha conquistado La Roja, el exfutbolista aclaró que en Sudamérica no hay competencia para Brasil.

“A ver, Brasil es verdaderamente el país del fútbol. Uruguay no tiene nada, Chile menos, tampoco Paraguay o Perú… Argentina sólo tiene a Messi y nada más. En Sudamérica, no hay equipo que pueda enfrentar a Brasil”, cerró.