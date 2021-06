Habló el peluquero que atendió a jugadores de La Roja: "El día que yo fui no hubo fiesta"

Momentos de tensión se vivieron en la interna de La Roja con el incumplimiento de la burbuja sanitaria en el hotel de concentración, con el ingreso de un peluquero que atendió a varios jugadores del ‘equipo de todos’.

La Federación de Fútbol de Chile emitió un comunicado lamentando la situación y la Conmebol reaccionó con una multa, todo esto a horas del duelo ante Uruguay por Copa América en Brasil.

En medio de esta polémica el peluquero que ingresó al hotel, el brasileño Luis Fernando Gonçalves, alzó la voz y se refirió a esta situación.

Para contextualizar, el barbero ingresó al hotel Gran Odara de Cuiabá el jueves por la noche, para retocar los peinados de algunos jugadores de La Roja, como Arturo Vidal y Gary Medel.

“Me encantó la experiencia de cortarles el pelo. Estaban muy animados, fue divertido. Yo le suelo cortal a Rafael Gava, jugador de Cuiabá, y él le pasó mi contacto a Eduardo Vargas”, dijo en conversación con Las Últimas Noticias el pasado viernes.

Consultado nuevamente por los rumores de un posible acto de indisciplina de los jugadores, el peluquero aclaró que “el día que yo fui no hubo fiesta. Se fueron a sus piezas cuando terminé. Me hice PCR ese mismo día antes de ir al hotel. Me salió negativo y pude salir”.

“Estoy en una situación que no entiendo muy bien. Los jugadores chilenos tuvieron una multa por mi atención el otro día, pero no tengo ninguna culpa”, dijo durante la jornada a través de sus redes sociales.