A solo cuatro conquistas: Eduardo Vargas quiere ser goleador histórico de la Copa América

El delantero Eduardo Vargas exteriorizó su deseo de convertirse en el máximo goleador histórico de la Copa América, luego de llegar a 13 tantos en el certamen con el gol anotado en el 1-1 frente a Argentina en Río de Janeiro.

El bicampeón de América con la ‘Roja’ se ubicó dentro del ‘top-ten’ de los artilleros máximos del certamen continental, igualando el pasado lunes a Ademir, José Manuel Moreno y Gabriel Batistuta.

Además, el oriundo de Renca se ubica a solo cuatro conquistas del primer lugar, que comparten el argentino Norberto Méndez y el brasileño Zizinho.

Ante esto, Vargas declaró que ”para mí es un logro muy importante, creo que me siento muy feliz por estar dentro de los 10 goleadores históricos de la Copa América y aún me quedan cuatro o cinco partidos si llegamos a clasificar, para seguir creciendo y me gustaría estar dentro de los cinco o quizás ser el primero”.

De cara al cruce del viernes con Bolivia, el jugador del Atlético Mineiro recordó el amargo 1-1 del pasado 8 de junio en el cruce por las Clasificatorias a Qatar 2022.

“Creo que todo el mundo sabe que tuvimos muchas opciones de gol. No salió el gol, pero creo que si salía uno salían quizás cinco por la cantidad de llegadas, será distinto porque vienen de perder con Paraguay, tienen jugadores contagiados. Vamos a enfrentar el partido de igual manera que jugamos allá (en Chile) y contra Argentina”, indicó.

Por último, el ariete de 31 años se refirió a la paridad ante la ‘albiceleste’ en el debut nacional en la Copa América 2021. “El primer tiempo fuimos un poco defensivos, pasivos, y en el segundo tiempo mejoramos mucho, logramos el penal que después salió el gol y tuvimos más posibilidades de llevarnos la victoria y no se pudo, pero estamos feliz con este punto”, sentenció.