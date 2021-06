Pibe Valderrama destrozó a Reinaldo Rueda por su defensivo partido: "Colombia no puede jugar así"

Colombia rescató un agónico empate 2-2 el pasado martes por la octava fecha de las Clasificatorias rumbo a Catar 2022, luego e igualar sobre la hora su partido ante Argentina en Barranquilla.

Un resultado que fue celebrado por los dirigidos de Reinaldo Rueda, que caían 0-2 a los 7 minutos de partido, y lograron reponerse en la segunda fracción.

Sin embargo, a no todos los provocó una sonrisa el resultado. Carlos Valderrama, por ejemplo, se lanzó en contra del DT por el defensivo planteamiento que ‘Triple R’ utilizó ante la Albiceleste.

“Mi hermano, el fútbol está inventado, no inventemos, que el fútbol está inventado. Y pasan los tiempos y pasa el tiempo, hermano. Y el fútbol está inventado, no podemos inventar una vaina que está inventada. El equipo gana en Lima y el técnico lo cambia”, partió comentando el ‘Pibe’ en su canal de YouTube.

“Tenemos 5 goleadores, aquí los tengo: Duván Zapata, Luis Muriel, Alfredo Morelos, ‘Rafa’ Borré y Miguel Borja. Son goleadores en sus equipos. Vamos a jugar de local, venimos de jugar bien con dos delanteros y de local jugamos con un delantero. No lo entiendo“, agregó el histórico jugador colombiano.

Pero el ‘Pibe’ no se quedó ahí y, trascartón, siguió despotricando contra el extécnico de Chile.

“Lo que digo yo, cuando uno juega mal merece perder, seguro. Colombia no puede jugar así, Colombia tiene jugadores para jugar mejor y bien al fútbol, pero no inventemos, que el fútbol está inventado. A veces pasa, sí, cuando uno juega mal y le dan premios que no se merece, porque en verdad no se merecía el empate el equipo colombiano”, recalcó Valderrama.

“Gracias a David Ospina que tapó, tapó y se cansó de tapar. Estamos ahí, estamos quintos, pero no podemos jugar así. Si queremos clasificar hay que jugar mejor”, concluyó el ‘Pibe’.

Vale mencionar que, tras la octava fecha de las Clasificatorias, Colombia es quinta con 8 puntos, 2 unidades por encima de La Roja, que es séptima.