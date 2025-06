En el último segundo: Norris se impone en la qualy a Leclerc y será el primero en largar en Mónaco

La qualy del GP de Mónaco ha sido una de las más intensas de la temporada 2025 en la Fórmula 1 y se definió en el último segundo ante la gran arremetida de Lando Norris y su McLaren, quien se quedó con el primer puesto de salida para la gran carrera de mañana.

Le sacó por décimas de segundos el primer lugar al local, Charles Leclerc, quien con su Ferrari dominó los libres, pero en la qualy sucumbió en el último momento para quedarse en la segunda posición, mientras que tercero fue el mejor piloto hasta ahora en la temporada, Oscar Piastri.

Si bien Hamilton peleó hasta el final, en el último minuto de la qualy su Ferrari comenzó a perder fuerza, lo que lo empujó directo a la cuarta plaza.

Quinto apareció el tetracampeón consecutivo de la F1, Max Verstappen, muy distante de quienes pelearon la cima de la qualy, mientras que Isack Hadjar de RB Visa Cash App sorprendió a todos con su sexto puesto, siendo el mejor rookie posicionado en Mónaco en esta temporada.

Fernando Alonso se encargó de demostrar que la irrupción de Adrian Newey en el equipo no ha sido casualidad y escaló hasta la séptima posición, una de las mejores en toda la temporada para unos complicados Aston Martin en el 2025.

Esteban Ocon vivió una gran clasificación y se encargó de posicionar a su Haas en la octava ubicación, siendo Liam Lawson el noveno y cerrando los 10 primeros fue Alexander Albon y su Williams que sigue en la pelea en la temporada.

