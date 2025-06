Leclerc el más rápido en el libre dos del GP de Mónaco marcado por los choques de Hadjar y Piastri

El monegasco Charles Leclerc (Ferrari), que también lo había sido en el primero, fue el más rápido, en el segundo entrenamiento libre para el Gran Premio de Mónaco.

Leclerc lo hizo por delante del líder del campeonato, el australiano Oscar Piastri (McLaren), en la segunda jornada de pruebas en el octavo del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en las calles de Montecarlo.

En su mejor vuelta, Leclerc -ganador el año pasado en su país- cubrió los 3.337 metros de la icónica pista del principado de la Costa Azul -la más corta del Mundial- en un minuto, once segundos y 355 milésimas, sólo 38 menos que Piastri y con 105 de ventaja sobre el séptuple campeón mundial inglés Lewis Hamilton (Ferrari), que marcó el tercer tiempo.

El inglés Lando Norris (McLaren), segundo en el Mundial -con 133 puntos, trece menos que Piastri-, marcó el cuarto tiempo, también con las gomas blandas: a 327 milésimas de Leclerc.

Una segunda prueba libre que estuvo marcada por tres choques, dos de Isack Hadjar (Racing Bulls) y otro del propio Oscar Piastri.

El francés Hadjar chocó en apenas 10 minutos de la segunda sesión, llevando su monoplaza contra la barrera en la chicana de la décima curva, destruyendo su neumático.

“Soy un estúpido”, añadió después el piloto de 20 años, tras impactar por segunda vez la primera curva y llevarse consigo un resto de publicidad en su rueda.

En tanto que el australiano y líder del Campeonato Mundial de la Fórmula 1, chocó de frente contra el muro en la primera curva, justo cuando seguía al monegasco Charles Leclerc.

La decepción de la jornada fue sin duda el argentino Franco Colapinto, que en la segunda sesión de pruebas del día quedó último (al igual que en la primera), a más de dos segundos del líder.

