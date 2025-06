Ridícula maniobra de Stroll provocó choque con Leclerc: Ferrari se sobrepuso y brilló en P1 de Mónaco

El monegasco Charles Leclerc (Ferrari) lideró, por delante del cuádruple campeón del mundo neerlandés Max Verstappen (Red Bull), el primer libre para el Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1.

El local se sobrepuso a una bandera roja antes de los primeros 10 minutos, en la que rompió el alerón delantero de su monoplaza al tocarse contra la parte trasera del Aston Martin de Lance Stroll. El canadiense iba muy despacio, no había escuchado el aviso por radio de su equipo; y su coche fue el que más daños sufrió.

A Leclerc le tuvieron que cambiar el alerón delantero, pero el percance supuso el final de la sesión para Stroll, que dañó la suspensión trasera y al que le tuvieron que cambiar la caja de cambios de su AMR25. El de Montreal, que sólo pudo dar cuatro vueltas, cerró la tabla de tiempos.

En la mejor de sus 33 vueltas, Leclerc -ganador el año pasado- cubrió los 3.337 metros de la icónica pista del principado de la Costa Azul en un minuto, once segundos y 964 milésimas, 163 menos que Verstappen, que viene de ganar el pasado domingo el Gran Premio de la Emilia Romagna (Italia).

El inglés Lando Norris (McLaren) marcó -al igual que los anteriores, con el neumático blando- el tercer tiempo del ensayo, a 326 milésimas del monegasco; del que se quedó a 378 su compañero, el australiano Oscar Piastri, líder del Mundial.

Carlos Sainz (Williams) repitió 36 veces el trazado de la Costa Azul y, en su mejor, intento se quedó a 57 centésimas de su ex compañero en Ferrari.

El otro español, Fernando Alonso (Aston Martin) acabó con el décimo tiempo el primer ensayo. El doble campeón mundial asturiano giró 28 veces en la pista en la que logró dos de sus 32 victorias y seis de sus 106 podios en la categoría reina.

En tanto, el argentino Franco Colapinto concluyó decimonoveno. Repitió 32 veces la pista de la prueba más icónica y con más glamour del calendario; y en su mejor intento invirtió un segundo y 873 milésimas más que Leclerc.

