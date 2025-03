Martín Scuncio carga contra Fadech y se suma a desahogo de Javiera Román: "Nunca antes fui sancionado"

VER RESUMEN Resumen generado con Inteligencia Artificial y revisado por el autor de este artículo. Herramienta desarrollada por BioBioChile El piloto Martín Scuncio del Point Cola Team respaldó a su navegante Javiera Román tras recibir una sanción de seis meses de inactividad por parte de la Federación chilena de automovilismo (Fadech). Román denunció en redes sociales que la sanción fue injusta y que la dejó devastada, desatando una respuesta del presidente de la Fadech, Mauricio Melo, quien aseguró que evaluarán acciones legales. Ante esto, Scuncio salió en defensa de Román, destacando su trayectoria intachable y acusó a la federación de abusar de su poder para perjudicar el trabajo de ambos. Scuncio desafió a la Fadech a abordar el verdadero motivo detrás de la sanción, mencionando una demanda por un incendio en Quillón. Finalmente, pidió que devuelvan el trabajo a Román y expresó su decisión de no seguir formando parte de una federación que, en su opinión, arruina carreras por demostrar poder.

El piloto principal del Point Cola Team, Martín Scuncio, salió públicamente a respaldar el desahogo de su navegante Javiera Román contra la Fadech, luego de recibir un castigo de seis meses de inactividad.

“Hoy no quiero celebrar… De parte de la Federación chilena de automovilismo (Fadech) recibí una sanción desmesurada (por otras influencias) de 6 meses de suspensión que me limita a poder hacer mi trabajo, por lo que dejé mi vida y hoy me tiene devastada”, escribió la copiloto en sus redes sociales, en un mensaje dentro del contexto del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.

Las palabras de Román hicieron eco en la Federación que decidió contestar en otra publicación, firmada por su presidente Mauricio Melo: junto con asegurar que evaluarán acciones legales puntualizaron que “se ha intentado vincular su sanción con machismo bajo el lema ‘Justicia para Javiera’, cuando Martín Scuncio recibió el mismo castigo”, detalló.

El ‘contragolpe’ del organismo provocó que Scuncio respondiera. “Estimado Sr. M. Melo. Es de mi consideración escribir esto y que quede en claro que hablo por mí y por nadie más. Voy a tratar de ser lo más breve posible. Hemos tenido junto a Javiera en TODA nuestra carrera una conducta intachable y mi carrera en especial viene de mucho antes de usted ser presidente de esta federación”, expresa de entrada el deportista.

“En mi vida he recibido una sanción. EN MI VIDA. No venga a decir que lo que hicieron es lo JUSTO porque no lo es. Recibir la máxima sanción de parte de ustedes es, aunque no le guste llamarlo así, abusiva”, complementa.

Scuncio, además, desafió a la principal autoridad de la entidad: “¿Por qué no vamos al tema de fondo? Vamos a hablar con claridad que esto viene de más allá de correr una carrera ‘ilegal’ que para nada fue ilegal. Porque hasta el roadbook era compartido el cual decia CDA-ACA bien grande. Seamos sincero con la gente y digamos que esta suspensión viene porque les molestó la demanda por el incendio en Quillón“, afirma en su texto.

“Estoy cansado de que usen su poder para perjudicar el trabajo de otras personas. Así y todo con lo que hacen seguimos luchando por lo que es justo y vamos a seguir luchando hasta el final, porque dejar sin trabajo a un persona solo por querer demostrar quien tiene más poder, es, en mi opinión un acto de cobardía total”, añade.

Finalmente, Martín Scuncio solicita que “dejen en paz a Javiera, devuélvanle su trabajo. Trabajo que se ha ganado con su propio esfuerzo y sin que nadie le haya regalado nada. Y por mí, por mí hagan lo que quieran, no quiero seguir siendo parte de una federación que arruina carreras solo por demostrar poder”.