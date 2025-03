Fadech siente el golpe y responde a desahogo de Javiera Román: acusa campaña y evalúa acciones legales

VER RESUMEN Resumen generado con Inteligencia Artificial y revisado por el autor de este artículo. Herramienta desarrollada por BioBioChile La Federación de Automovilismo de Chile (Fadech) respondió al desahogo de Javiera Román, navegante destacada del mundo motor nacional, quien recibió una sanción de seis meses sin competir debido a participar en un evento no autorizado por la FIA. Fadech detalló que Román y Martín Scuncio fueron advertidos de no participar en el Rally Spring Latam, pero decidieron correr de todos modos, lo que llevó a la sanción. La Federación lamenta que Román haya intentado vincular su castigo con machismo y destaca que las sanciones corresponden a tribunales federados independientes. Melo enfatizó que prefieren ser criticados por hacer su trabajo que por omitirlo.

La Federación de Automovilismo de Chile (Fadech) reaccionó este domingo al desahogo de Javiera Román, emblemática navegante y referente del mundo motor nacional.

Recordemos que Román, aprovechando el contexto del 8M, compartió una carta en sus Redes Sociales donde cargó contra el organismo y sus directivos tras recibir una dura sanción de seis meses sin competir.

“Hoy no quiero celebrar… De parte de la Federación chilena de automovilismo (Fadech) recibí una sanción desmesurada (por otras influencias) de 6 meses de suspensión que me limita a poder hacer mi trabajo, por lo que dejé mi vida y hoy me tiene devastada”, fue parte de su escrito.

El organismo, en una carta firmada por su presidente Mauricio Melo, rompió el silencio y decidió contestar a “las acusaciones de la Srta. Javiera Román”. En ella detalló la polémica que provocó el castigo al binomio de Point Cola en RallyMobil.

“El 12 de noviembre de 2024, la Comisión Deportiva del Automóvil Club Argentino (ACA), solicitó a FADECH no autorizar a pilotos chilenos en el Rally Spring Latam (evento no federado). El 15 de noviembre, ACA informó a FADECH que dos chilenos estaban inscritos. Ese mismo día, a las 11:46 a.m., Martín Scuncio y Javiera Román fueron advertidos por escrito de que no participaran, ya que el evento no cumplía con los estándares de seguridad de @fia.official y hacerlo podría conllevar sanciones según el artículo 2.1.5 del Código Deportivo Internacional. Pese a las advertencias de @cda_acaoficial , FADECH y la Asociación Bio-Bio, decidieron correr”, dice el texto.

“Fueron sancionados bajo el artículo 38 del reglamento deportivo, por ser pilotos profesionales y haber ignorado reiteradas advertencias. Pese a haber sido sancionados en noviembre 2024, en diciembre vuelven a participar en el mismo evento, lo que llevó el caso al Tribunal de Honor de FADECH, actualmente en investigación”, acotan.

En la misma línea, Fadech cuestiona que “Román ha intentado vincular su sanción con machismo bajo el lema ‘Justicia para Javiera’, cuando Martín Scuncio recibió el mismo castigo. Además, su sanción proviene de una denuncia de noviembre, sin relación con un incidente ocurrido en el Rally Nacional en agosto”.

“FADECH no tiene facultades sancionatorias; estas corresponden a tribunales federados independientes. Respecto a su acusación de ‘abuso de poder’ y un supuesto ofrecimiento para levantar la sanción ‘a cambio de algo’, FADECH evaluará acciones legales“, complementan.

Finamente, Melo hace hincapié en que “preferimos ser criticados por hacer nuestro trabajo que por omitirlo”.

