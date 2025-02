Con bautizo incluido: Ruy Barbosa roza podio en Rally2 del Mundial Cross Country a falta de una fecha

Muy cerca del podio se encuentra el chileno Ruy Barbosa (Xraids Experience) en su debut en el rally cross country en la categoría Rally2 a un día del final, acortando la distancia con el tercero del grupo, el austriaco Tobias Ebster, a solo 32 segundos.

El ganador de la serie fue sudafricano Michael Docherty, en tanto que el vencedor de la carrera en la general fue el australiano Daniel Sanders, quien es el nuevo líder de la segunda fecha del Campeonato del Mundo.

Docherty (Rally2) ganó por quinto día consecutivo (Prólogo incluido), con 2 horas 56 minutos 21 segundos, con una ventaja de 7’50” sobre Konrad Dabrowski, a 11’06” de Tobias Ebster y a 11’39” de Barbosa. En la tabla general, el sudafricano está a 28’16” del campeón de la categoría, Konrad Dabrowski; a 49’14” de Ebster y a 49’46” de Barbosa Barceló.

Es decir, el nacional quedó a 32 segundos del austriaco, ganador del Dakar 2024 en la categoría Original y 20° en la general. En el Dakar 2025 fue 9° en la general y 2° en Rally2.

En la clasificación general, Daniel Sanders ganó por segunda vez esta semana y recuperó la posición de líder de la carrera que ostentaba el lunes 24. El australiano se impuso a Adrien Van Beveren y al iquiqueño José Ignacio Cornejo.

El tiempo de Barbosa

Barbosa llegó 11° a 16’46” y el antofagastino Andro Korlaet fue 13° a 23’31”. En la clasificación general Sanders suma 12:14’22”. Nacho Cornejo está 5° a 09’37”. Ruy aparece 11° a 1:10’24” y Korlaet es 13° a 1:31’52”.

En sus palabras, Ruy Barbosa contó que “para mí fue una etapa muy positiva, pese al casi ayuno del día y al margen de haber comido mal la noche del martes. En la carrera no arriesgué nada. Salí más concentrado en la navegación, tratando de aprender un poco más”.

“Finalmente quedé cuarto en la general de Rally2. No tuve problemas con la navegación ni el GPS. La moto se comportó perfecta. Mi andar no fue tan rápido porque me dediqué a navegar mejor. Este jueves será el último día. Veremos qué pasa. En resumen estoy contento con lo realizado hasta ahora”, reveló.

La especial de la etapa se disputó en un terreno particular y típico de la región de Liwa: el de la zona de Rub Al Khali, donde las dunas están dispuestas en largas franjas paralelas intercaladas con lagos salados secos, llamados localmente sebkhas. Los competidores fueron en zigzag, a veces remontando las dunas en toda su longitud, a veces en paralelo y al pie de estas últimas, a toda velocidad en lo que en el Dakar en África se llaman ‘chotts’.

La etapa entre Marathon Camp y Mezaira’a fue de 394 kilómetros, 300 cronometrados, la más larga de la carrera. Tras 3 mil metros de enlace para llegar al inicio de la especial, el menú fue: 25% arena, 24% dunas, 20% lago seco, 6% tierra y 25% asfalto final para el enlace.

La última etapa de la fecha, la 5, se efectuará este jueves 27 entre Mezaira’a y Abu Dhabi con un total de 361 kilómetros, de los cuales 167 serán de especiales por los siguientes pisos: 65% de arena, 19% de dunas, 9% de lago seco y 7% de tierra.

Así también, es importante destacar que Barbosa ha tenido una gran acogida de parte de los diversos pilotos que integran rally cross country, recibiendo un pequeño ‘bautizo’ en sus primeros kilómetros como debutante de la competición.