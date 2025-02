Cambios en F1: la nueva normativa que busca irrumpir en Mónaco y revolucionar el histórico circuito

La Fórmula 1 tendrá su gran debut en la temporada 2025 en suelo oceánico, cuando los monoplazas aterricen en Australia el 16 de marzo en el circuito Albert Park, pero en la jornada de hoy, la FIA dará el vamos oficial en Londres, donde las escuderías se presentarán ante sus hinchas.

No obstante, una Comisión de la F1 estuvo en Mónaco, lugar de uno de los circuitos más históricos del ‘Gran Circo’, fecha que tendrá un cambio significativo para aumentar la competencia en suelo monegasco.

Para ningún fanático de la Fórmula 1 es desconocido que el GP de Mónaco es legendario, ya sea por el lujo, los vips y ser un circuito que reúne zonas de históricas en el ‘Gran Circo’ como la Piscina, el Túnel, La Rascasse, Santa Devota o Loews.

Sin embargo, dicta mucho lo que sucede ese sábado de competición, ya que quienes logran tomar los primeros lugares en la qualy, acostumbran a ser los mejores en la gran carrera, algo que buscan cambiar para entregarle mayor dinámica al circuito monegasco.

Según información de MARCA, una nueva normativa que está a punto de confirmarse es la se incluir más paradas obligatorias a lo largo de la carrera, algo que debiese provocar más cambios a lo largo del desarrollo de la competición.

En el citado medio aseguran que la FIA y la organización de F1 quieren “volver a situaciones que generen movimientos, tal y como pasó, por ejemplo, en 2023 con aquella batalla entre Max Verstappen y Fernando Alonso. El asturiano rozó la victoria, pero la parada dinamitó su candidatura”.

Por último reconocen que la medida llega para “generar otros escenarios de carrera, aumentar el espectáculo en la cita que más mueve y que es la única quizá a la altura del propio campeonato y seguir haciendo de la ‘categoría reina’ la división puntera de innovación”.

