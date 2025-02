Jack Doohan estalla tras preguntas sobre la presión de Colapinto en Alpine: "No me siento perjudicado"

VER RESUMEN Resumen generado con Inteligencia Artificial y revisado por el autor de este artículo. Herramienta desarrollada por BioBioChile La Fórmula 1 se prepara para su gran presentación de la nueva temporada con la oficialización de cada equipo y sus respectivos pilotos. Ferrari, Red Bull y Alpine destacan en las miradas, con cambios de pilotos en estas escuderías. Alpine enfrenta problemas con Franco Colapinto, piloto reserva que amenaza la titularidad de Jack Doohan, generando tensiones en el equipo. Doohan se muestra firme frente a las preguntas sobre Colapinto, destacando su enfoque en disfrutar su temporada en la Fórmula 1 a pesar de la presión. Las preguntas sobre Colapinto incomodan a Doohan, quien responde con molestia ante las insinuaciones sobre la edad y posición del argentino.

La Fórmula 1 tendrá su gran presentación para la nueva temporada este martes, cuando a contar de las 17:00 horas (en suelo chileno) se de el vamos con la oficialización de cada equipo con sus respectivos pilotos.

Inicio a una temporada que ya tiene las miras puesta en Ferrari, Red Bull y Alpine, escuderías que presentan cambios de pilotos para la nueva temporada.

De hecho, Alpine ya tiene algunos problemas por culpa de Franco Colapinto, quien por hoy es el piloto reserva de los franceses.

El drama se genera con el piloto titular, Jack Doohan, quien es compañero de Pierre Gasly, pero a pesar de ser confirmado entre los dos conductores que representarán la escudería, el nombre de Colapinto como reserva le genera un dolor de cabeza, ya que es apuntado a salir para el ingreso del argentino a la titularidad.

Fue en una conferencia de prensa donde a Doohan le llovieron las preguntas entorno a Colapinto, algo que ya sacó de quicio al joven australiano de 22 años.

La presión de Colapinto

Tras diversas preguntas sobre Colapinto, Doohan aseguró no sentir la presión del trasandino y confesó que “lo que me han dicho es que es un piloto reserva”.

“Creo que, independientemente de eso, soy uno de los 20 pilotos de Fórmula 1 del mundo y sé que cuando estaba en karting, en Fórmula 3, Fórmula 2, habría hecho cualquier cosa por estar en Fórmula 1 y sacrificarlo todo”, lanzó el oceánico.

Siguiendo esa línea detalló que “así que no creo que necesariamente si se trata de alguien dentro del equipo, fuera del equipo, cualquiera que esté rindiendo bien, siempre vas a tener presión sobre tus hombros porque estás en un deporte tan despiadado”.

“Sea cual sea la presión que pueda haber, espero disfrutarla, aceptarla y simplemente disfrutar de mi temporada de Fórmula 1″, agregó.

Posteriormente fue consultado nuevamente por Colapinto y por la edad del joven argentino que amenaza su puesto en la F1.

Con relación a esto, Jack Doohan muy molesto contestó: “¿Es eso una pregunta? El año pasado yo también fui un piloto de reserva de 21 años con un contrato a largo plazo, pero no, no me siento así (perjudicado)”.

“Tal vez debería, no sé, realmente no entiendo eso como una pregunta, pero sí, definitivamente no”, cerró Doohan.