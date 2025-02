La espera termina: mañana "F1 75 Live" revelará los monoplazas 2025, hora y dónde ver el evento

VER RESUMEN Resumen generado con Inteligencia Artificial y revisado por el autor de este artículo. Herramienta desarrollada por BioBioChile Menos de un mes para el inicio de la temporada 2025 de la Fórmula 1 y la emoción está en su punto máximo, con la expectativa centrada en si McLaren podrá desafiar a Max Verstappen. Mañana, antes del gran evento, se llevará a cabo "F1 75 Live", un show que combinará automovilismo y entretenimiento, donde se presentarán oficialmente los monoplazas de las 10 escuderías para la nueva temporada. Además, artistas de renombre como Take That, Kane Brown, Machine Gun Kelly y Brian Tyler participarán en este evento especial que calentará motores rumbo al gran inicio. La transmisión será por Disney+, ESPN y el canal de YouTube oficial de la Fórmula 1 a nivel global. ¡No te pierdas este espectáculo! 🏎️🎶🔥

Faltando menos de un mes para que arranque la temporada 2025 de la Fórmula 1 y la expectativa no podría estar más alta. Todos queremos ver si McLaren podrá desafiar el dominio de Max Verstappen, y aunque la verdadera batalla se librará en la pista, mañana tendremos un pequeño adelanto con el evento en vivo “F1 75 Live”.

Esta cita especial reunirá a pilotos, equipos y fanáticos en un show que mezclará automovilismo y entretenimiento, calentando así los motores.

Además, de contar con la presencia de artistas de renombre, que fueron confirmados el día de hoy. Aquí te contamos todos los detalles.

¿Qué es “F1 75 Live”, dónde verlo y qué artistas participarán?

La Fórmula 1 está a punto de celebrar su 75º aniversario con un evento nunca antes visto, “F1 75 Live”, un show especial en el que las 10 escuderías presentarán oficialmente sus monoplazas para la temporada 2025, reuniendo a todos los equipos y pilotos en un mismo escenario.

La cita es mañana, martes 18 de febrero, en el O2 Arena de Londres, a partir de las 17:00 horas en Chile. La transmisión estará disponible en Disney+ y ESPN para la región, y a nivel global a través del canal oficial de YouTube de la Fórmula 1.

Pero esto no será solo una exhibición automovilística, el espectáculo contará con la conducción de Whitehall y presentaciones en vivo de Take That, Kane Brown, Machine Gun Kelly y ‘Are We Dreaming’ de Brian Tyler.

REVEALED! The music artists joining our drivers at #F175LIVE! 😍 Performing live: Kane Brown. mgk. Take That. Brian Tyler’s Are We Dreaming. Adding incredible performances to an unforgettable night 💫 pic.twitter.com/CoESsXAtDV — Formula 1 (@F1) February 17, 2025