Red Bull da premio de consuelo a Tsunoda tras desplante en F1: japonés alegó por ascenso de Lawson

Restan casi dos meses para la nueva temporada en la Fórmula 1, campaña que se viene con hartos cambios tras la llegada de Lewis Hamilton a Ferrari, Carlos Sainz a Williams, la salida de Sergio Checo Pérez de Red Bull y el ascenso de Liam Lawson al puesto del mexicano.

No obstante, los equipos del ‘Gran Circo’ también comienzan a definir los pilotos reserva para la competición y es ahí donde ingresa un verdadero ‘premio de consuelo’ para un experimentado conductor, Yuki Tsunoda.

El japonés, piloto titular en RB Visa Cash App, se sintió relegado e incluso, pasado a llevar (según sus propias declaraciones) por parte de Red Bull, luego de entregarle a su joven compañero del 2024, Liam Lawson, la opción de sustituir a Checo y sea el compañero del tetracampeón del mundo, Max Verstappen.

No obstante y según informa Racingnews365, como medida de la franquicia de la bebida energética para evitar la molestia del nipón, le entregaron el puesto de piloto reserva del primer equipo en la Fórmula 1.

Sin embargo, en caso de que eso suceda, RB Visa Cash App ya tiene un reemplazo para el nipón, puesto que anunciaron que el piloto reserva será Ayumu Iwasa, quien ya cuenta con los puntos necesarios para obtener la Superlicencia de F1.

El japonés de 23 años ya tiene 40 puntos de la Superlicencia al sumar kilómetros en la F2 y Súper Fórmula, además de conducir para Racing Bulls en la Práctica 1 en los GP de Japón y Abu Dhabi de 2024, y en las pruebas de postemporada.

Yuki Tsunoda could find himself racing for Red Bull in 2025 after landing a new role with the team #F1 https://t.co/RC5Czm3qGA

Reports suggest Yuki Tsunoda will be Red Bull Racing’s reserve driver for 2025 👀

Half of F1’s 10 teams have yet to confirm who their “super-subs” will be, tell us your predictions in the comments 👇 pic.twitter.com/6YiyrfO6qh

— Crash.net – Formula 1 (@CRASH_NET_F1) January 29, 2025