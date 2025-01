Argentina suma otra corona en el Dakar: matrimonio Cavigliasso-Pertegarini ganó en Challenger

El piloto Nicolás Cavigliasso se convirtió en el primer argentino ganador del Rally Dakar en dos categorías diferentes, después de quedarse con la división challenger disputada en Arabia Saudita. Anteriormente se había conseguido este título en el 2019, con un cuatriciclo.

Junto a su esposa Valentina Pertegarini como navegante, el cordobés consiguió un tiempo de 57 horas, 50 minutos y 21 segundos en la clasificación general, después de recorrer casi 8.000 kilómetros en 12 etapas durante 14 días.

What a moment for the powerhouse couple, Nicolas Cavigliasso and Valentina Pertegarini! 🇦🇷💥

Together, they conquer #Dakar2025. ❤️

🎥 A.S.O. | Jennifer Lindini

#DakarInSaudi pic.twitter.com/twuy8MfNby

— DAKAR RALLY (@dakar) January 17, 2025