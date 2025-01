Pablo Quintanilla abandona el Dakar tras fuerte caída y lesión: debieron asistirlo dos pilotos

El piloto chileno Pablo Quintanilla abandonó este lunes la presente edición del Rally Dakar, el más exigente del Mundo.

Y es que el representante nacional acabó lesionado de su hombro tras una fuerte caída, registrada en el kilómetro 133 de la octava etapa.

La propia competencia oficializó el adiós de ‘Quintafondo’ en sus canales oficiales. “Tras sufrir una caída en el kilómetro 133, fue atendido por el equipo médico para realizarle las primeras revisiones. Se ha hecho daño en el hombro y no podrá seguir en el rally”, explicaron.

“Tras el segundo puesto en 2020 y 2022, disputaba su decimotercera edición del Dakar y ocupaba la séptima posición de la clasificación general al inicio de la etapa del día”, agregó la organización.

