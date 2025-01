Chaleco López revela problemas que lo opacaron en séptima etapa del Dakar: sigue en podio de los SSV

VER RESUMEN Resumen automático generado con Inteligencia Artificial El piloto chileno Francisco "Chaleco" López tuvo problemas mecánicos en la séptima etapa del Rally Dakar 2025, donde llegó tercero en los Side By Side, a 9 minutos del ganador Jeremías González y a solo 51 segundos del estadounidense Brock Heger. López mencionó que un neumático roto debido a una zona de piedras le hizo perder valiosos minutos, pero destacó su acercamiento al segundo puesto en la tabla general. Actualmente, se encuentra tercero junto a su navegante Juan Pablo Latrach, a 20 minutos del segundo lugar ocupado por el francés Xavier de Soultrait, liderando la clasificación Brock Heger. Desarrollado por BioBioChile

El piloto chileno Francisco “Chaleco” López confirmó que problemas mecánicos lo frustraron este domingo en el Rally Dakar 2025, donde se disputó la séptima etapa del certamen.

El maulino cruzó la línea de meta con el tercer mejor tiempo en los Side By Side, a 9 minutos del ganador Jeremías González (04h 34′ 50”) y solo 51 segundos por detrás del estadounidense Brock Heger (04h 35′ 41”).

Pero tras su participación, el piloto nacional enumeró los inconvenientes que tuvo durante la jornada y que le hicieron perder valiosos minutos.

“Fue una etapa con mucho frío y muy larga. Estuvimos empujando todo el día, me la jugué al final cuando restaban 100 kilómetros. Ahí rompimos un neumático en una zona de piedras en un lugar donde los que me antecedían no me dieron espacio para pasar y cuando lo hice, le pegué a una roca”, detalló “Chaleco” López.

“Lo importantes es que nos acercamos un poco más al segundo puesto. Ha sido un Dakar que en la segunda semana no nos ha soltado. Este lunes será otro día y enfocado con nuevas energías en un auto que anda impecable”, agregó el experimentado piloto chileno.

Cabe recordar que López, junto a su navegante Juan Pablo Latrach, se ubican terceros en la tabla general de los Side By Side en el Dakar 2025.

Ambos suman un tiempo total de 43h 52′ 46”, 20 minutos por detrás del francés Xavier de Soultrait (43h 32′ 36”), segundo en la clasificación que lidera el estadounidense Brock Heger (41h 56′ 42”).